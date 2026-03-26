Sert yükselişin ardından düşüş! Gümüş yüzde 5'ten fazla geriledi

Ocak ayında sergilediği agresif yükseliş grafiğiyle dikkatleri üzerine çeken gümüş, son haftalarda kazançlarının bir kısmını geri verdi.

Satış baskısının derinleşmesiyle birlikte ons gümüş fiyatı 70 dolar seviyesinin altına sarkarken, emtia piyasalarındaki üç haftalık aşağı yönlü seyir yatırımcılar tarafından takip ediliyor.

Aylık düşüşe rağmen yıllık artış sürüyor

Piyasa verilerine göre gümüş, son bir ayda yüzde 28,29 değer kaybetti. Buna karşın fiyatların, geçen yılın aynı dönemine kıyasla hâlâ yüzde 95,42 daha yüksek seviyede bulunduğu görülüyor.

Jeopolitik belirsizlik etkili oldu

Fiyatlardaki gerilemede ABD ile İran arasında olası barış görüşmelerine ilişkin çelişkili açıklamaların yarattığı belirsizlik etkili oldu. Washington yönetimi müzakerelerin sürdüğünü belirtirken, Tahran tarafı ABD ile görüşme niyetinde olmadığını açıkladı.

İran yönetimi, olası bir ateşkes teklifini kabul etmeyeceğini ve bunun yerine kendi şartlarını gündeme getireceğini duyurdu.

ABD'nin Orta Doğu'ya asker sevkiyatı kararı da piyasalarda risk algısını yükselten unsurlar arasında yer aldı.