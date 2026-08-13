Shein için kritik tarih belli oldu: Dev halka arz 28 Ağustos’ta olabilir

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Hızlı moda devi Shein’in yıllardır süren halka arz arayışında takvim artık somutlaşıyor. Şirketin Hong Kong Borsası’ndaki ilk işlem gününü 28 Ağustos olarak planladığı belirtiliyor.

Shein daha önce New York ve Londra’da halka arz seçeneğini değerlendirmiş ancak düzenleyici ve siyasi engeller nedeniyle iki girişim de sonuçsuz kalmıştı. Hong Kong seçeneği ise Çin’den ve borsa yönetiminden gelen onayların ardından şirket için en güçlü rota haline geldi.

Dünya.com’da daha önce Shein’in Hong Kong halka arzına Çin’den izin çıktığı haberleştirilmişti. Yeni gelişme ise sürecin artık somut bir takvime bağlanması ve şirketin borsaya çıkış için 28 Ağustos’u hedeflemesi.

100 milyar dolardan 30-40 milyar dolara

Halka arzın en dikkat çekici tarafı yalnızca tarih değil, şirketin değerlemesindeki sert gerileme.

Shein 2022’de gerçekleştirilen özel yatırım turunda yaklaşık 100 milyar dolar değerlemeye ulaşmıştı. Bu rakam şirketi dönemin en değerli özel teknoloji ve tüketici şirketlerinden biri haline getirmişti.

Ancak bugün masadaki rakamlar çok daha düşük. Halka arz için konuşulan değerleme 30 ila 40 milyar dolar aralığında bulunuyor. Böylece şirketin piyasa değeri birkaç yıl içinde zirvenin yarısından da aşağıya inmiş olacak.

Bu düşüş, yatırımcıların Shein’e artık yalnız hızlı büyüyen bir e-ticaret şirketi olarak değil; regülasyon, vergi, lojistik ve yoğun rekabet baskısı altında çalışan büyük bir perakende şirketi olarak baktığını gösteriyor.

Büyüme hızı sert biçimde yavaşladı

Shein’in değerleme baskısının arkasında şirketin finansal performansındaki değişim bulunuyor.

Şirketin gelir büyümesi 2023’te yüzde 41,1 seviyesindeyken sonraki yıllarda belirgin biçimde yavaşladı. 2025 için büyümenin yaklaşık yüzde 2’ye kadar gerilediği belirtiliyor.

Shein’in aktif müşteri sayısı 273 milyona ulaşmasına rağmen alışveriş sıklığındaki artışın aynı hızda devam etmemesi de yatırımcıların dikkat ettiği göstergeler arasında bulunuyor.

Daha da önemlisi, şirket 2026’nın ilk çeyreğinde 99 milyon dolar zarar açıkladı. ABD’nin düşük değerli paketlere sağladığı gümrük muafiyetini kaldırması ve tercihli hisselerin muhasebeleştirilmesinden kaynaklanan 328 milyon dolarlık gider sonuçlar üzerinde baskı oluşturdu.

Ucuz ürün modelinin maliyeti yükseldi

Shein’in küresel büyüme modeli yıllarca Çin’den doğrudan tüketiciye gönderilen düşük fiyatlı ürünler üzerine kuruldu.

Bu yapı şirketin mağaza maliyetlerinden kaçınmasını, ürün çeşitliliğini çok hızlı artırmasını ve fiyatları düşük tutmasını sağladı. Ancak özellikle ABD ve Avrupa’daki yeni düzenlemeler bu modelin avantajlarını azaltmaya başladı.

ABD’de küçük paketlere yönelik gümrük muafiyetinin kaldırılması şirketin maliyet yapısını doğrudan etkiledi. Avrupa’da da benzer düzenlemelerin gündeme gelmesi, Shein’in gelecekteki kâr marjlarına ilişkin soru işaretlerini artırıyor.

Bunun yanında hava kargo maliyetleri, artan reklam harcamaları ve Temu gibi rakiplerin baskısı da şirketin büyüme denklemindeki eski rahatlığı ortadan kaldırıyor.

Pazarlamaya üç ayda 1,43 milyar dolar

Shein’in yatırımcıların yakından izleyeceği kalemlerden biri de pazarlama harcamaları olacak.

Şirket yalnızca 2026’nın ilk çeyreğinde pazarlama için yaklaşık 1,43 milyar dolar harcadı.

Bu büyüklük, Shein’in yeni kullanıcı kazanmak ve mevcut müşteriyi platformda tutmak için ne kadar agresif bir bütçe kullandığını gösteriyor. Ancak gelir büyümesindeki yavaşlama nedeniyle bu harcamaların yatırım geri dönüşü artık daha fazla sorgulanıyor.

Halka arz yatırımcıları açısından temel soru, Shein’in pazarlama harcamalarını azaltırken büyümeyi koruyup koruyamayacağı olacak.

New York ve Londra olmadı, sıra Hong Kong’da

Shein’in halka arz hikâyesi birkaç yıldır farklı finans merkezleri arasında ilerliyor.

Şirket ilk olarak New York’ta borsaya açılmayı hedefledi ancak ABD’de Çin bağlantılı tedarik zinciri ve çalışma koşulları üzerinden artan siyasi baskılar bu yolu zorlaştırdı.

Daha sonra Londra seçeneği öne çıktı. İngiltere’de düzenleyici süreç ilerlemesine rağmen Çin’den gerekli onayın alınamaması ve siyasi tartışmalar nedeniyle bu plan da sonuçlanmadı.

Hong Kong ise üçüncü büyük deneme oldu. Çinli düzenleyicilerin temmuz ayında verdiği onayın ardından süreç hızlandı ve şirket halka arz için yatırımcı görüşmelerine başladı.

28 Ağustos Shein için fiyat testi olacak

Shein için asıl sınav halka arzın gerçekleşmesinden çok, yatırımcıların şirketi hangi değer üzerinden fiyatlayacağı olacak.

Yaklaşık 100 milyar dolarlık eski değerleme artık geride kalmış durumda. Piyasada konuşulan 30-40 milyar dolarlık bant bile bazı yatırımcılar tarafından yüksek bulunuyor.

Morgan Stanley analizlerinde şirket için 39 ila 52 milyar dolar arasında değişen değerlemeler öne çıkarken, bazı yatırımcılar Shein’in artık olgunlaşan bir e-ticaret şirketi çarpanıyla fiyatlanması gerektiğini savunuyor.

Bu nedenle 28 Ağustos’ta beklenen borsa başlangıcı yalnızca Shein’in yıllardır beklenen halka arzını tamamlaması anlamına gelmeyecek. İşlem, hızlı moda devinin küresel yatırımcılar gözündeki gerçek değerinin de ilk kez açık piyasada test edilmesini sağlayacak.