Sıfır konutta kredi faizi 0,79'a düşecek

27 Aralık 2019

Kamu bankaları, konut kredisi faizlerinde bir indirime daha gidiyor.

Daha önce kredi faizlerini yüzde 1'in altına çeken ve 0,99 oranıyla konut kredisi kullandıran kamu bankaları, sıfır konutlar için bu oranı 0,79 olarak uygulayacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Kamu bankaları, '1 Ocak itibarıyla sıfır konut faizlerinde 0,99 olan oranı tarihi düşük seviyeler olan 0,79'a indirelim' diye bir teklifle geldiler, hayırlı olsun." dedi.

Albayrak, "6 yıl önceki faiz rakamlarına döndük" dedi.

Öte yandan enflasyon hedefinin yüzde 8,5 olduğunu hatırlatan Bakan Albayrak, "Bunun da altına ineceğiz" açıklamasında bulundu.