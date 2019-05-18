"Sihirli el" bitcoini uyandırdı

18 Mayıs 2019

Kripto paralar, son 2 yıllık dönemde büyük ilgi görmüş ve özellikle bitcoinin fiyatı geçen yıl 20 bin dolara kadar dayanmıştı. Daha sonra değeri gerileyen bitcoin, ethereum, ripple ve litecoinin de aralarında olduğu kripto paralar, son dönemde yeniden toparlandı ve yükseliş trendi yakaladı.

Kadir Has Üniversitesi Yeni Medya Bölümü Öğretim Görevlisi ve Dijital Dönüşüm Derneği Başkanı İsmail Hakkı Polat, son dönemde yeniden yükselen kripto para bitcoindeki gelişmelerin muhtemel sebeplerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Türkiye'de de yoğun talep gören bitcoinin geçen yılın başında 20 bin dolar bandına çıkışının ardından düşüş trendine girdiğini anımsatan Polat, bu yıl nisan ayı itibarıyla 4 bin dolar seviyelerinde dolaşan paranın tekrar yükselişe geçtiğini söyledi.

Polat, finans piyasalarının siyaset ve diplomasi başta olmak üzere pek çok faktörden etkilendiğini, kripto paraların da bu etkileşimden nasibini aIdığını dile getirdi.

İsmail Hakkı Polat, "1 Nisan'da bizler 31 Mart seçimlerinin sonuçlarının derdindeyken, bitcoini dünyanın en büyük 4 borsasından aynı anda yaptırdığı toplam 100 milyon dolarlık alım emriyle 1 saat içinde 4 bin 100 dolardan 5 bin 100 dolara çıkartan gizemli bir yatırımcı var. Söz konusu gizemli alıcının, neden OTC denilen ve bitcoin fiyatına doğrudan etkide bulunmayan borsa dışı piyasalardan daha ucuza alım yapmak yerine, böyle gürültülü ve biraz da pahalı yöntemi seçtiği de merak konusu. Finans piyasaları bu gizemli yatırımcının kimliği ve amacı üzerine çeşitli tahminler yürütse de kişisel fikrim, bunun sanki bitcoinin fiyatını özellikle yükseltme amaçlı şova yönelik bir alım ve kripto para piyasalarında tabiri caizse kışı sona erdirip, bahar havası yaratmak için bir ateş yakma girişimi olduğu yönünde" dedi.

Borsalar işlem rekoru kırdı

Aradan geçen 1,5 ayı aşkın sürede bitcoinin temposunu bozmadan bir ara 8 bin doları geçtiğine dikkati çeken Polat, finans piyasalarında bitcoinin yükseliş trendinin süreklilik gösterip göstermeyeceğinin en çok konuşulan konular arasında olduğunu ifade etti.

Polat, kripto para piyasalarının, son dönemde hafta sonu dahi işlem rekorları kırdığına işaret ederek, şöyle konuştu:

"Kripto para piyasalarında, günlük 28 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek işlem hacmine ulaşıldı. Kontratlı kripto para alım-satımı yapılabilen Bitmex Borsasında, günlük 10 milyar dolara ulaşan rekor işlem hacminin yanı sıra, bitcoin kontratlarının büyük oranda kısa pozisyonlardan uzun pozisyonlara evrilmesi, aslında havanın olumluya döndüğüne ve bitcoinin geri dönüş sinyalleri verdiğine işaret ediyor."

"Derin ve kalıcı gelişmeler"

Polat, kripto para piyasasındaki gelişmelere dikkati çekerek, "Facebook'un kripto parasının yılın 3'üncü çeyreğinde çıkacağına ilişkin New York Times ve Wall Street Journal kaynaklı haberler, spor markası Nike'ın kripto para patenti için başvurusu, bitcoin ödeme platformu Bakkt'ın temmuzda işlemlere başlayacağını açıklaması, portföy ve varlık yönetim hizmeti devi Fidelity'nin bitcoin varlık saklama hizmetine başlaması, Amazon'un sahibi olduğu gıda marketleri zinciri Whole Foods'un bitcoinle ödeme kabul etme kararı gibi bitcoin özelinde ve kripto paralar genelinde derin ve kalıcı gelişmeler var" değerlendirmesinde bulundu.

Bundan sonraki muhtemel gelişmeleri de değerlendiren Polat, şunları kaydetti: "Şu anda olumlu işaretleri gören 'sihirli eller', bitcoin ve beraberindeki bazı kripto paraların yükselişini hızlandırır ve bitcoin 10 bin doları aşarsa sonrasında çok daha keskin bir çıkış görebiliriz ancak bu sağlıksız yükseliş, devamında yatırımcıları zorda bırakacak keskin inişleri de beraberinde getirebilir."

Kaynak: AA