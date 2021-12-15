Şili Merkez Bankası, faiz oranını 125 baz puan artırdı

Şili Merkez Bankası (BCC), gösterge faiz oranında önceki toplantısında olduğu gibi bir kez daha 125 baz puan artışa gitti.

BCC tarafından yapılan açıklamaya göre, gösterge faiz oranı yüzde 2,75'ten yüzde 4,00'e çıkarıldı. Piyasalarda da beklenti 125 baz puan artış olacağı yönündeydi.

BCC, bir önceki toplantısında da 125 baz puan artırıma gitmişti. Böylece son 4 toplantıda toplam faiz artırımı 350 baz puana ulaştı.