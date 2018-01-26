Şimşek: Dövizle borçlanma sınırı önemli bir reform

26 Ocak 2018

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, dövizle borçlanmaya getirilen sınırı çok önemli bir reform olarak niteledi.

Davos'ta NTV'nin sorularını yanıtlayan Şimşek, "28 bin firmanın neredeyse 26 bini KOBİ'ler. Bunların kur riski yönetme kabiliyetleri neredeyse yok" dedi.

Şimşek, "Dövizle borçlanmaya sınırlama kurda oynaklığı ve risk primini azaltacak, enflasyon dinamiklerini iyileştirecek" diye konuştu.

"Yatırımcıları rakamlarla ikna ediyoruz"

Reel sektör yatırımlarında Türkiye'de işi olanların çok fazla kaygıları olmadığını ifade eden Şimşek, uzaktan takip edenlerin, jeopolitik riskler nedeniyle, algılarında bir miktar bozulma olduğunu, onları da rakamları ortaya koyup ikna ettiklerini söyledi.

Şimşek, Halkbank'a ilişkin de, "ABD Hazinesi ve Adalet Bakanlığı ile yakın bir çalışma içindeler. Halkbank yanlış bir şey yapmadığını söylüyor. Teknik düzeyde kalacaksa sorun yok, siyasi tarafa çekilirse onun cevabı başka olur" ifadelerini kullandı.

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