Sinpaş GYO'dan halka arz başvurusu

Sinpaş GYO, bağlı ortaklığı Kızılbük GYO paylarının halka arzı için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) başvurusu yaptı.

Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada, Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 240 milyon TL tutarındaki sermayesini temsil eden 240 milyon adet paydan, toplam sermayesinin yüzde 25'ine karşılık gelen 60 milyon adet payın halka arz edilmesine ilişkin SPK'ya başvurunun yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, ilave olarak sermayesinin yüzde 5'ine karşılık gelen 12 milyon adet pay için ek satış imkanı tanınmak suretiyle bu payların da halka arza konu edilebilmesine karar verildiği bildirildi.