Sipay; Avrupa, ABD ve BAE odaklı büyüyecek

Türk finansal teknoloji şirketi Sipay, kurumsal ve bireysel kullanıcılara dijital cüzdan, Sanal POS ve linkle ödeme gibi yeni nesil ödeme sistemleri alt yapısı sağlıyor.

Özellikle pandemi döneminde e-ticaret sitesine sahip olmayan kurum, kişilerin ve internet üzerinden alışveriş yapan kullanıcıların güvenli ve hızlı ödeme sistemlerine olan ihtiyacına paralel olarak Sipay de büyümeye ve kullanıcı ihtiyaçlarına uygun çözümler sunmaya devam ediyor.

Şirketlerinin 2021 yılı büyüme hedeflerine ilişkin açıklamalarda bulunan Sipay Genel Müdürü Semih Muşabak, “Litvanya'da bir yıl önce yaptığımız lisansın kısa bir süre önce gerçekleşen onayıyla birlikte tüm Avrupa'dan gelen ödemeleri ya da Avrupa'ya giden transferleri Litvanya'daki ödeme kuruluşumuz üzerinden yapacağız. Avrupa’nın ardından ABD ve sonrasında da Birleşik Arap Emirlikleri pazarlarında yer alarak büyümeyi hedefliyoruz. Faaliyet bölgelerini genişletirken istihdamı da Nisan ayının sonuna kadar yüzde 50 oranında artıracağız. İTÜ Teknokent’te yeni bir şirket kurduk. Bu şirket üzerinden teknolojimizi yönetecek yeni bir organizasyon yapısı kurguladık. Sipay’e destek olması dışında kurumsal müşterilerimize ve farklı ödeme kuruluşlarına destek olabilecek bir teknoloji şirketi haline getirmeyi ve daha da büyümeyi hedefliyoruz.” dedi.

"Dijitalleşme ve güvenlik birlikte ele alınmalı"

Pandemiyle birlikte dijitalleşme süreçleri hızlansa da işletmelerin hala yeterince dijitale entegre olamadığını belirten Muşabak, “Dijital dönüşüm, şirketlerin her adımında teknolojiyi kullanarak müşteri kabulünden herhangi bir evrak imzalama aşamasına kadar tüm süreçlerin dijitale taşınması demek. Sipay olarak büyük ya da küçük işletmelerin öncelikle ihtiyaçlarını analiz ederek nasıl bir platforma ihtiyaçları olduklarını belirliyoruz. Bu noktada üye iş yerlerimize Sipay çözümlerini sağlamadan önce internet sitelerinde güvenlik analizi ve raporlaması yaparak ödeme alt yapısının güvenliğini sağlamak bizim en önem verdiğimiz konulardan biri diyebilirim.” şeklinde konuştu.