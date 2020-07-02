Sıra Borsa İstanbul’da normalleşmeye geldi

02 Temmuz 2020

Şebnem TURHAN

Pandemi önlemleri boyunca reel ekonomide olduğu kadar sermaye piyasalarında da önlemler alındı. Koronavirüs salgını Türkiye’de tespit edilmeden önce 28 Şubat’ta başlayan açığa satış önlemi bu dönem boyunca uygulanırken dün itibariyle BIST30 hisselerinde kaldırıldı. Şimdi sıra normalleşmenin diğer adımlarına geldi. Analistler ilk olarak tüm hisselerde açığa satışın getirilmesini ve taban ve tavan fiyattan yüzde 10 aşağı veya yukarı harekette uygulamaya giren devre kesicinin gevşetilmesini bekliyor. Ayrıca kazanılan 300 bin yeni yatırımcının kaybedilmemesi için de küçük yatırımcının hakkını gözetecek daha yeni bir sistem de kurulabileceğine dikkat çekiyor. Borsa güne yüzde 0,55 yükselişle başladı.

İkinci çeyrekte BIST 100 yüzde 30 yükseldi

Borsa İstanbul haziran ayını dünya borsalarıyla el ele güçlü kapattı. Şubat ve martta yüzde 20 değer kaybeden MSCI Dünya Borsa Endeksi, nisanda yüzde 10,8, mayısta yüzde 4,6 değer kazanmışken haziranda yüzde 2,5 daha değer kazanarak ikinci çeyrekte yüzde 19 yükseliş sağladı.

Analistler yükselişte faizleri indirip para pompalamaya başlayan merkez bankalarının etkisinin büyük olduğu görüşünde. Ancak mayısa kadar bu paralar genellikle gelişmiş ülkelerde kalıyordu. Haziranda ise gelişmekte olan ülkelere ve böylelikle Türkiye'ye de geldi. Analistler nisanda yüzde 1,8, mayısta yüzde 4 MSCI Dünya Borsa Endeksi’nden kötü performans gösteren MSCI Gelişen Piyasalar Endeksi’nin haziranda atak yaparak yüzde 4.4 fark attığına dikkat çekiyor.

Türkiye'de de nisanda yüzde 12,8 yükselen BIST100 mayısta dünya endeksine paralel yüzde 4,4 daha yükseldi. Haziranda ise MSCI Dünya Endeksi’nin 4 katı artışla yüzde 10,4 getiri sağladı. İkinci çeyrekte BIST100 Endeksi yüzde 30 değer kazanmayı başardı. İşte bu veriler Borsa İstanbul’da da normalleşmenin tam zamanı olduğuna işaret ediyor.

Tüm hisselere açığa satış gelmeli

Piyasa uzmanları normalleşme için öncelikle sadece BIST 30’da değil tüm hisselerde açığa satış yasağının kalkması gerektiğini vurguluyor. Açığa satışı iki açıdan değerlendirmek gerektiğini vurgulayan analistlere göre, elbette ilki spekülatif işlemler. Yasaklandığında bu engelleniyor ancak ikince ayağı hedge tarafı da engellenmiş oluyor. Belli bir hissede kendini korumak isteyen yatırımcının açığa satışının önüne geçildiğini belirten analistler yapacak tek seçeneğin hisseyi satmak olduğunu vurguluyor. Analistler yabancının da 2020 boyunca bu kadar yoğun satmasının ve payının azalmasının da en büyük nedeninin bu olduğuna dikkat çekerek elinden hedge seçeneği alındığında yabancı yatırımcının ürkütüldüğüne işaret ediyor.

Devre kesici oranı gevşetilmeli

Analistlere göre ikinci adım da 12 Mart’ta devre kesicinin taban ve tavan fiyattan yüzde 20 aşağı veya yukarı değil artık yüzde 10 aşağı veya yukarı durumda uygulamaya alınmasının gevşetilmesi olmalı. Bu oran gevşetildiğinde yeni bir sistem de kurulabileceğini belirten analistler borsaya yeni gelen 300 bin yatırımcının korunmasını da istiyor. Peki ne yapılabilir? Analistlere göre küçük yatırımcıların hakkını gözetebilmek için bir hisse belli bir gün sayısında sürekli marja dayanıyorsa ya da standart sapmasının 2-3 katında fiyat hareketi varsa, orada yine bir marj sınırı getirilmesi mümkün. Aynı zamanda Sermaye Piyasası Kurulu’nun da hızlıca olayları, alış satış yapanları, sosyal medyayı, WhatsApp gruplarını inceleyerek devreye girmesi oldukça iyi bir sistemin oluşmasını sağlayabilir.

Yabancı iki haftada net alıcı oldu



Merkez Bankası’nın haftalık menkul kıymet istatistikleri bize iki hafta üst üste yabancı yatırımcıların hisse senedi piyasasında net alıcı olduğunu ortaya koymuştu. İstatistiklere göre yabancı yatırımcılar 19 Haziran haftasında hisse senedinde ise net 76 milyon dolar alıcı olarak yer aldı. 12 Haziran haftasında da 49.9 milyon dolar alım yapmıştı. Bugün 26 Haziran haftasında yabancı yatırımcının hareketini göreceğiz. Analistlere göre üçüncü haftada da yabancı yatırımcılar net alıcı pozisyonunda olursa bu Türkiye sermaye piyasaları için oldukça olumlu bir haber olarak algılanacak.