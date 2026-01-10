Şirketin rekor kârı 23 kişi arasında paylaştırıldı, aslan payını o aldı!

Dünyanın önde gelen küresel hedge fonlarından biri olan Rokos Capital Management’ın gelirleri, geçen yıl mart ayı sonunda biten 12 aylık dönemde 445,5 milyon sterlinden 1,2 milyar sterline yükseldi. Bu güçlü artış, fonun son dönemdeki yatırım performansına bağlanıyor.

Kâr rekor seviyeye çıktı

İngiltere merkezli şirketin kârı 939,8 milyon sterlinle tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı. Bu tutar, ortaklıktaki 23 üye arasında paylaştırıldı. En büyük pay olan 476,8 milyon sterlinin ise Chris Rokos’a gittiği belirtiliyor.

Howard’ın kuruluşunda yer aldı

Eton ve Oxford mezunu olan 55 yaşındaki Rokos, kariyerine City of London’da UBS ve Goldman Sachs’ta trader olarak başladı. Daha sonra Alan Howard’ın davetiyle Credit Suisse’e geçen Rokos, 2002’de Howard’la birlikte ayrılarak Brevan Howard’ın kuruluşunda yer aldı ve yaklaşık 10 yıl boyunca firmanın başarısında kilit rol oynadı.

22 milyar doları yönetiyor

Rokos, 2015’te kendi şirketini kurdu. Küresel makro ekonomik trendler üzerine yatırım yapan fon, bugün yaklaşık 22 milyar dolar yönetiyor. Şirket geçen yıl yüzde 21, 2024’te ise yüzde 31 getiri sağlayarak sektörde üst sıralara yerleşti ve eski firması Brevan Howard’ı performans açısından geride bıraktı.

Serveti 2,6 milyar sterlin

Chris Rokos’un serveti, geçen yıl yayımlanan Sunday Times Rich List’e göre 2,6 milyar sterlin olarak tahmin ediliyor. Son ödeme, şirket tarihindeki en yüksek ikinci kâr payı oldu; zira 2021’de yine Rokos’un 509,4 milyon sterlin aldığı biliniyor.

Rokos’un aldığı pay, İngiltere finans sektöründeki en büyük bireysel kazançlar arasında yer alıyor. Bu rakamlar, Chris Hohn ve Alex Gerko gibi isimlerin kazançlarıyla aynı ligde değerlendiriliyor.