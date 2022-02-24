Şirketler 7 milyar doları 1 haftada dönüştürdü

Şirketlerin geçen hafta döviz mevduatlarında parite etkisinden arındırılmış olarak 7 milyar dolarlık çözülme yaşandı. Şirketler tarih uzatılmadan önce 17 Şubat’a kadar kur korumalı mevduat ürününe geçtikleri takdirde geçen son çeyreğindeki kur farkı gelirlerine kurumlar vergisi muafiyeti sağlıyordu. Başvuru için tarih 25 Şubat’a kadar uzatılsa da geçen hafta bir çok şirketin döviz mevduatından KKM’ye geçtiği Merkez Bankası verilerinde görülüyor. Öyle ki net uluslararası rezervlerde de 4 milyar dolar seviyesinde yükseliş yaşandı.

Şirketlerin KKM’ye geçişi son üç haftadır hızla sürüyor. Verilere göre şirketlerin geçen hafta parite etkisinden arındırılmış olarak 7 milyar 32 milyon dolar, 11 Şubat haftasında 1 milyar 446 milyon dolar, 4 Şubat haftasında ise 4 milyar 168 milyon dolarlık döviz mevduatında çözülme yaşanmıştı. 3 haftada toplam döviz mevduatından çözülme 12 milyar 646 milyon dolara ulaştı.

Merkez Bankası haftalık para ve banka istatistikleri yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatı 18 Şubat ile biten haftada parite etkisinden arındırılmış şekilde 7 milyar 799 milyon dolar azaldı. Bu düşüşün sadece 767 milyon doları gerçek kişilerin döviz mevduatında yaşandı.

Tüzel kişilerin dolar cinsi döviz mevduatı 4 milyar 661 milyon dolar, Euro cinsi döviz mevduatının dolar karşılığı parite etkisinden arındırılmış olarak 2 milyar 136 milyon dolar geriledi. Toplam döviz mevduatı ise 215 milyar 989 milyon dolara indi. Döviz mevduatı böylece 2020 Temmuz dönemindeki seviyelerine gerilemiş oldu.

Yabancı 12 hafta sonra ilk kez alıcı

Merkez Bankası haftalık menkul kıymet istatistiklerine göre yabancı yatırımcılar 12 haftanın ardından geçen hafta hisse senedi piyasasında az da olsa net alıcı pozisyonunda yer aldılar. Verilere göre son 12 haftada yabancılar hisse senedi piyasasından 1.7 milyar dolarlık satış yapmıştı. 18 Şubat haftasında ise 37.3 milyon dolarlık alım geldi yabancı yatırımcılardan. Geçen hafta hisse senedi piyasasındaki net alımıyla birlikte yabancı yatırımcının 13 haftalık net satışı ise 1.6 milyar dolar olarak hesaplandı.

Yabancı yatırımcılar devlet iç borçlanma senetlerinde ise az da olsa son 1 aydır net alıcı pozisyonunda bulunuyordu. 4 haftalık DİBS’teki alımı yabancı yatırımcıların 115.2 milyon dolar seviyesindeydi. Ancak 18 Şubat haftasında yabancı yatırımcılar DİBS’te 185.2 milyon dolarlık satış yaptılar. Yani 1 aylık alımlarından daha fazla satış yaşanmış oldu.

Merkez Bankası verilerine göre geçen hafta yabancı yatırımcılar şirket borçlanma senetlerinde ise 5.5 milyon dolarlık alım yaptı.

Net uluslararası rezervler 4 milyar dolar arttı

Merkez Bankası’nın net uluslararası rezervleri 18 Şubat 2022 itibarıyla, bir önceki haftaya göre 3 milyar 990 milyon dolar artış ile 19 milyar 807 milyon dolar oldu. Net uluslararası rezervlerdeki artış da kur korumalı mevduat ürününde özellikle şirketlerin döviz mevduatını TL’ye çevirmesinin etkisi büyük oldu. Merkez Bankası toplam rezervleri 114 milyar dolara geriledi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 18 Şubat haftasında 837 milyon dolar azalarak 114 milyar 11 milyon dolara indi. TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 18 Şubat itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 2 milyar 334 milyon dolar azalışla 72 milyar 782 milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervleri, 11 Şubat'ta 75 milyar 116 milyon dolar seviyesindeydi. Söz konusu dönemde altın rezervleri, 1 milyar 497 milyon dolar artarak 39 milyar 732 milyon dolardan 41 milyar 229 milyon dolara çıktı. Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 18 Şubat haftasında bir önceki haftaya kıyasla 837 milyon dolar azalara 114 milyar 848 milyon dolardan 114 milyar 11 milyon dolara indi.