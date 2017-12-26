Şirketler de kripto dalgasına kapıldı!

26 Aralık 2017

Evrim KÜÇÜK

Dünyayı saran bitcoin çılgınlığı işdünyasına yansıdı. Daha önce internet patlaması döneminde moda olan şirket isimlerini değiştirme trendi kripto para dalgasıyla yeniden baş gösterdi. Birçok şirket yatırımcının dikkatini çekmek amacıyla faaliyetlerini bu sektöre yönlendirmeye ve isminde ‘kripto' ‘blockchain' ‘dijital' gibi isimler kullanmaya başladı. Bu da söz konusu şirketlerin hisselerine yüklü alım gelmesini sağladı. Bazı şirketlerin isimlerini değiştirdikten sonra iki ay içinde piyasa değerleri birkaç katına çıktı. Bitcoinin değerinin 5 bin dolar sınırını aşmasından hemen önceki gün ve geçtiğimiz cuma günü arasındaki yaklaşık 2 aylık süre zarfında piyasa değeri 10 milyon dolardan 90 milyon dolara çıkan şirket oldu. Aynı sürne içinde bitcoinin fiyatı da üç katına çıktı. Reuters'a göre bu modaya ayak uyduran bazı şirketler ve piyasa değerlerinde değişim şöyle:

RIOT BLOCKCHAİN INC: Daha önce Bioptix adını taşıyan biyoteknoloji şirketi, blockchain teknolojisine yatırım yapma stratejisi benimsedi ve özellikle bitcoin ve ethereuma odaklanma kararı aldı.

■ Piyasa değeri (11 Ekim): 68.6 milyon dolar

■ Piyasa değeri (22 Aralık): 266.6 milyon dolar

DIGITAL POWER CORP: Elektrik sistem çözümleri şirketi kripto para birimi madencilik faaliyetlerine başladı.

■ Piyasa değeri (11 Ekim): 10.98 milyon dolar

■ Piyasa değeri (22 Aralık): 97.2 milyon dolar

CRYPTO CO: Kadın giyim üreticisi olarak faaliyetlerine başlayan şirketin hisseleri, bu ay yüzde 2.700 yükselmesinin ardından geçtiğimiz salı günü durduruldu. ABD Sermaye Piyasaları Düzenleme Kurulu (SEC) şirketin bilgilerinin yanıltıcı olabileceğini bildirdi. Şirketin piyasa değeri 11 milyar dolara çıktı.

FUTURE FINTECH GROUP INC: Meyve suyu üreticisi SkyPeople Fruit Juice Inc, e-ticaret ve tarımsal emtia işlemlerindeki varlığına istinaden geçtiğimiz mayıs ayında adını Future FinTech Group değiştirdi.

■ Piyasa değeri (11 Ekim): 10.3 milyon dolar

■ Piyasa değeri (22 Aralık): 16.8 milyon dolar

XUNLEI LTD: Faaliyetlerinin önemli bir bölümünü Çin'de yürüten ‘Cloud' şirketinin değeri, kripto paralara yönelince uçtu.

■ Piyasa değeri (11 Ekim): 288.2 milyon dolar

■ Piyasa değeri (22 Aralık): 891 milyon dolar

MARATHON PATENT GROUP INC: Mülkiyet hakları ruhsat ve yönetim şirketinin hisseleri, kripto para madencisi Global Bit Ventures Inc.'yi satın aldıktan sonra yatırımcının radarına girdi.

■ Piyasa değeri (11 Ekim): 17.8 milyon dolar

■ Piyasa değeri (22 Aralık): 54.5 milyon dolar

SOCIAL REALITY INC: Online reklamcılık şirketi BIGToken halka arzı planladığını duyurdu. Sonrasında ise kripto para cinsinden temmettü vereceğini bildirdi.

■ Piyasa değeri (11 Ekim) 28.4 milyon dolar

■ Piyasa değeri (22 Aralık): 52.2 milyon dolar

NET ELEMENT INC: Online ödemeler işlemcisi Bunker Capital ile birlikte blockchain odaklı bir birim kurdu.

■ Piyasa değeri (11 Ekim): 12.8 milyon dolar

■ Piyasa değeri (22 Aralık): 46.0 milyon dolar

NOVA LIFESTYLE INC: Mobilya üreticisi geçtiğimiz çarşamba günü blockchain ile çalışan ‘I Design Blockchain Techonology Inc. isimli bir birim kurdu ve bu platform üzerinden bitcoin ve diğer kripto paraları kabul etmeyi planladığını duyurdu. İki gün içinde hisseleri fırladı.

■ Piyasa değeri (19 Aralık): 60.8 milyon dolar

■ Piyasa değeri (21 Aralık): 78.6 milyon dolar

INTERCONTINENTAL TECHNOLOGY INC: Dana önce Rich Cigars Inc. olan adını, kripto para madenciliği yapmak için değiştirdi. Şirkete ilgi arttı.

NODECHAIN INC: Daha önce Vapetek Inc ismiyle faaliyet gösteren e-sigara üreticisi adını değiştirmek ve kripto para madencisi olarak hayatına devam etmek için başvuru yaptı.

Bitcoin'in rakiplerinin popülaritesi artıyor

Kripto para birimleri arasında en çok yatırım alan para birimi olan Bitcoin piyasasında sert düşüş yaşanıyor. Bitcoin son zamanlarda, zirve yaptığı 19 bin doların üzerinden 12.600 dolara kadar indi. Dün akşam saatlerinde ise 14 bin doların üzerinden işlem görüyordu. Bitcoin'deki sert gerilemenin diğer kripto paraların önünü açabileceği belirtiliyor. Uzmanlar hem bitcoinin değer kaybı hem de dijital para kavramının daha bilinir hale gelmesiyle diğer şifreli paraların popülaritesinin arttığını düşünüyor. Şu an kripo paraların pazar büyüklüğü 552.7 milyar dolar. Pazarın yüzde 43'ü Bitcoin'e ait. Ancak 27 Aralık 2015'te bitcoin yüzde 91.2 pazar payına sahipti. Son iki yılda bitcoinin en büyük rakibi ethereum'un bu piyasadaki payı yüzde 0.93'ten yüzde 13.30'a yükselirken, geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan Bitcoin Cash yüzde 8.88 paya ulaştı. Litcoin yüzde 2.19 olan payını sadece yüzde 2.78'e çıkardı. Ripple'ın payı ise yüzde 3.06'dan yüzde 7.37'ye geldi.

Düşüş yüzde 50'yi bulduktan sonra sıçrama yapabilir

Bitcoin fiyatı geçtiğimiz hafta yüzde 30 civarında düşüş gösterdi. Bitcoinde yaşanan bu düşüşün birçok nedeni olmak ile birlikte iki temel sebep düşüşü tetikledi; AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis, Bitcoin'in gerçek bir para birimi olmadığını, yatırım açısından riskli olduğunu dile getirdi. Ayrıca Bitcoin kurucularından Roger Ver, Bitcoin'in altyapı sorunlarını su üzerine çıkardı. Bu arada, Coinbase borsası nakit ile Bitcoin Cash ticaretine başladı. Bunlar yatırımcıyı korkuttu. Ancak eski hedge fon yöneticisi ve şu an büyük bir bitcoin yatırımcısı olan Pantera Capital CEO'su Dan Morehead, bitcoinde düşüşün yüzde 50'yi bulabileceğini sonrasında ise fiyatlarda büyük bir sıçrama beklenebileceğini söyledi. Morehead, uzun vadede fiyatlarda yükselişin süreceğini belirterek, “Bitcoin, ethereum ve ripple gibi paralarda onlarca yıl sürecek bir dönemin başlarındayız” ifadelerini kullandı.