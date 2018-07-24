Şirketler de savaşın ateşini hissetmeye başladı!

24 Temmuz 2018

EVRİM KÜÇÜK

DIŞ HABERLER - Küresel iş dünyasında ticaret savaşı endişesi artıyor. Ticaret savaşlarını dünya ekonomisine maliyetinin 2 trilyon dolara ulaşabileceği hesapları yapılırken, anketler dünya genelinde şirket yöneticilerinin, faaliyetlerine en büyük risklerden biri olarak ticaret savaşlarını ve ABD'nin dış politikasını gördüğünü ortaya koyuyor. Şirketler ticaret savaşının ateşini hissetmeye başladı.

Ticaret savaşları piyasaları ve ülkelerin ekonomik görünümü etkilemeye başlarken, şirket yöneticileri de ABD'nin açıkladığı gümrük vergilerinin etkileri konusunda uyarılarda bulunuyor. Artan ithalat vergilerinin faaliyetlerini olumsuz etkileyeceğini bildiren şirketlerin bazıları şöyle:

■ DAIMLER: Kâr uyarısı yaptı ve kârların 2018'de düşeceğini belirtti, çünkü ABD'den Çin'e ihraç edilen otomobillere uygulanan yeni ithalat vergileri, yüksek marjlı Mercedes-Benz spor araçlarının satışını zedeleyecek.

■ VOLVO: Otomotiv şirketi en çok satan SUV modelinin imalatını, ABD'nin Çin'den yapılan ithalata getirdiği yeni gümrük vergilerinden kaçınmak için Avrupa'ya taşıyacağını açıkladı.

■ BMW: Alman tomobil üreticisi BMW bu ay yaptığı açıklamada, ithal ABD yapımı modellerde % 25'lik bir Çin tarifesini "tamamen absorbe edemeyeceğini" ve Güney Carolina'da yapılan araçların fiyatlarını yükseltmek zorunda kalacağını söyledi.

■ ALMANYA Ticaret Odası (DIHK) Başkanı, Alman televizyonuna verdiği demeçte, ABD'nin ithal otomobillere vergi uygulamasının Almanya'nın ekonomisine faturasının 6 milyar euroyu bulabileceği uyarısı yaptı.

■ ABD'DE üyeleri arasında GM Co., VW ve Toyota ’nın da yer aldığı Otomobil Üreticileri İttifakı, tarifelerin etkisi konusunda da uyardı. ABD'li bir oto bayi grubu tarafından yayınlanan bir çalışma, tarifelerin ABD otomobil satışlarını 2 milyon araç aşağı çekebileceğini ortaya koydu.

■ ELECTROLUX: İsveçli trolux, Temmuz başında açıklanan ABD tarifelerinin bu yıl 10 milyon dolarlık bir etki yaratacağını hesaplıyor. Şirket yılın üçüncü çeyreğinde hammadde maliyetlerinin 0,5 milyar İsveç Kronu artmasını bekliyor.

■ BEKAERT: Belçikalı çelik tel üreticisi Bekaert, yılın ilk yarısında faaliyet kârının analistlerin tahminlerinin yüzde 20 altında kalmasına neden olarak filmaşin fiyatlarının tarifeler yüzünden artmasını gösterdi.

■ ASSA ABLOY: İsveçli kilit üreticisi Assa Abloy'ın CEO'su, kısmen yeni ithalat tarifeleri nedeniyle ABD'de yılın ikinci yarısında çelik fiyatlarında artışın süreceğini öngördü.

■ VOESTALPINE: Avusturyalı çelik üreticisi Voestalpine, ABD'deki satışlarının yaklaşık üçte birinin Washington'un çelik ithalat tarifelerinden etkileneceğini bildirdi.

■ HARLEY DAVIDSON: Motorsiklet üreticisi, Avrupa'ya satılan motorsitler için üretiminin bir kısmını uluslararası tesislere taşımayı planlıyor. Şirket, tarifelerdeki artışın AB'ye ihraç edilen motosikletlerde birim başına 2.200 dolar maliyetleri artıracağı tahmininde bulunuyor.

■ SHARP: Elektronik devi Sharp, ABD ve Çin arasındaki gerginliğinden ötürü şirketin 1.8 milyar dolar değerinde yeni hisse ihraç etme planını durdurmak zorunda kaldı.

Çin yuanındaki zayıflama 'likidite şokunu' tetikleyebilir

Ticaret savaşı endişeleri ile son dönemde dolar karşısında hızla değer kaybeden Çin Yuanı, "likidite şokunun tetiklenebileceği" endişelerini beraberinde getirirken, Çin Merkez Bankası'ndan müdahale beklentileri arttı. Ticaret savaşına ilişkin gelişmelerle dolar karşısında baskı altında kalan Çin Yuanın’daki zayıflama yıl başından bu yana yüzde 4,3'ü aşarken, bu durumun devamının likidite şokunu tetikleyebileceği belirtiliyor. Dolar/yuan paritesi ise 6,8112 ile 28 Haziran 2017'den bu yana en yüksek seviyeyi görürken, dolar karşısında yuandaki yıllık değer kaybı yüzde 4,3'ü aştı. Çin Merkez Bankası'nın yakın zamanda adım atarak Çin Yuanın’daki zayıfl amaya müdahale etmesi ve ekonomiyi desteklemesi bekleniyor. Oxford Economics Küresel Makroekonomik Araştırmalar Direktörü Ben May, "Çin Yuanın’daki son zayıfl amanın likidite şokunu tetikleyeceğine dair oldukça endişeliyiz ve politika yapıcıların aşağı yönlü baskıların devam etmesi durumunda en kısa sürede müdahale edeceğini düşünüyoruz" açıklamasında bulundu. May. "Küresel likiditedeki sıkılaşma, korumacılıktan kaynaklanan tehlikeleri artırabilir ama finansal koşulların sıkı olmaması ve diğer likidite önlemlerinin kırmızı alarm vermemesi nedeniyle henüz korkulacak seviyede değil" şeklinde değerlendirme yaptı.

Devalüasyon yok

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Shuang, Pazartesi günkü açıklamasında temel göstergeler yuanı desteklerken ülkesinin rekabetçi devalüasyon ile ihracatını artırmak gibi bir arzusunun olmadığını belirtti. Shuang, “Çin'de yuan kuru piyasa tarafından belirlenir. Çıkışlar ve inişler olur, bu çift yönlü bir dalgalanma” dedi.