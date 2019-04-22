Şirketler dış borçta faize çalışıyor
9 bine yakın Türk şirketinin yer aldığı database üzerinden yapılan hesaplamalara göre finansal borç/özkaynak oranı yüzde 96, öz kaynaklar/aktif toplamı rasyosu yüzde 37 oldu. Ece CEYHUN'un haberi...
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