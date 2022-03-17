Şirketler dövizde alıma döndü

Şebnem TURHAN



Kur korumalı mevduatta 25 Şubat'ta sona eren ve geçen yılın son çeyreğindeki kur farkı gelirinin kurumlar vergisinden muafiyet sağlayan avantajı geride kalınca tüzel kişilerin döviz mevduatı yeniden yükselişe geçti. Merkez Bankası haftalık para ve banka istatistiklerine göre tüzel kişilerin döviz mevduatı geçen hafta parite etkisinden arındırılmış olarak 1 milyar 814 milyon dolar arttı. Gerçek kişilerin döviz mevduatı ise parite etkisinden arındırılmış olarak 895 milyon dolar geriledi. Böylece toplam döviz mevduatındaki artış da 919 milyon dolar oldu.



Verilere göre toplam döviz mevduatı da 216 milyar 105 milyon dolar seviyesine yükseldi. Tüzel kişilerin dolar cinsi döviz mevduatı 1 milyar 35 milyon dolar artarken Euro cinsi döviz mevduatının dolar karşılığı parite etkisinden arındırılmış olarak 789 milyon dolar yükseldi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun haftalık verilerine göre de 11 Mart itibariyle kur korumalı mevduat hesabı 561 milyar 869 milyon liraya yükseldi.