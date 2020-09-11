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Şirketler için kredi notu zorunluluğunda 'ciro' şartı değişti

Şirketlere kredi notu alma zorunluluğu getiren düzenlemede; 500 milyon TL ve üzeri 'ciro' koşulu, 500 milyon TL'yi aşan 'kredi' koşulu olarak değiştirildi. Toplam kredisi 500 milyon TL'yi aşan şirketlerin 30 Haziran 2021'e kadar kredi derecelendirme notu alması gerekiyor.

Şirketler için kredi notu zorunluluğunda 'ciro' şartı değişti
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Toplam kredisi 500 milyon TL'yi aşan şirketlerin 30 Haziran 2021'e kadar kredi derecelendirme notu alması gerekiyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), şirketlere kredi derecelendirme notu alma zorunluluğu getiren koşulu 500 milyon TL ve üzeri ciro yerine, "Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezindeki en güncel bilgilere göre riski, yani nakdi ve gayrinakdi kredileri toplamı, talep edilen kredi dahil 500 milyon TL" olarak düzenledi.

Ayrıca, daha önce alınmış olan derecelendirme notunun geçerlilik süresinin kredi başvuru tarihi itibarıyla henüz sona ermemiş olması şartı da getirildi.

10.09.2020 tarih ve 9133 sayılı Kurul Kararı sonrasında 500 milyon TL ve üzeri kredisi bulunan şirketler, 30 Haziran 2021 tarihine kadar yetkili bir derecelendirme kuruluşundan not almazlar ise bankalardan kredi kullanamayacaklar.

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