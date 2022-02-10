Şirketler KKM’ye hızlı başladı
Yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatı 4 Şubat ile biten haftada parite etkisinden arındırılmış şekilde 5 milyar 79 milyon dolar azaldı. Düşüşün 4 milyar 168 milyon dolarlık bölümü tüzel kişilerin döviz mevduatındaki çözülmeden kaynaklandı.
Merkez Bankası haftalık para ve banka istatistikleri şirketlerin döviz mevduatında güçlü bir çözülme olduğunu ortaya koydu. Verilere göre yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatı 4 Şubat ile biten haftada parite etkisinden arındırılmış şekilde 5 milyar 79 milyon dolar azaldı. Bu düşüşün sadece 911 milyon doları gerçek kişilerin döviz mevduatında yaşanırken 4 milyar 168 milyon dolarlık bölümü tüzel kişilerin döviz mevduatındaki çözülmeden kaynaklandı.
Şirketlerin döviz mevduatı dönüşümünde vergi avantajı sağlanması çözülmeyi hızlandırmış görünüyor. Tüzel kişilerin dolar cinsi döviz mevduatı 2 milyar 421 milyon dolar, Euro cinsi döviz mevduatının dolar karşılığı parite etkisinden arındırılmış olarak 1 milyar 663 milyon dolar geriledi. Toplam döviz mevduatı ise 225 milyar 93 milyon dolara indi.
Döviz mevduatında 16 Nisan 2021 haftası sonrası en düşük seviye kaydedildi.