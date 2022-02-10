Şirketler KKM’ye hızlı başladı

Merkez Bankası haftalık para ve banka istatistikleri şirketlerin döviz mevduatında güçlü bir çözülme olduğunu ortaya koydu. Verilere göre yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatı 4 Şubat ile biten haftada parite etkisinden arındırılmış şekilde 5 milyar 79 milyon dolar azaldı. Bu düşüşün sadece 911 milyon doları gerçek kişilerin döviz mevduatında yaşanırken 4 milyar 168 milyon dolarlık bölümü tüzel kişilerin döviz mevduatındaki çözülmeden kaynaklandı.

Şirketlerin döviz mevduatı dönüşümünde vergi avantajı sağlanması çözülmeyi hızlandırmış görünüyor. Tüzel kişilerin dolar cinsi döviz mevduatı 2 milyar 421 milyon dolar, Euro cinsi döviz mevduatının dolar karşılığı parite etkisinden arındırılmış olarak 1 milyar 663 milyon dolar geriledi. Toplam döviz mevduatı ise 225 milyar 93 milyon dolara indi.



Döviz mevduatında 16 Nisan 2021 haftası sonrası en düşük seviye kaydedildi.