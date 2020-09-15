Şirketler revizyon için bankalara gidiyor

15 Eylül 2020

Bazı büyük şirketler kredi yeniden yapılandırmalarında, bu anlaşmaların önemli koşullarından biri olan varlık satışlarının pandemi sürecinde yapılamaması nedeniyle revizyonlar ve vadeleri uzatmak adına tekrar bankalarla görüşüyor.

Konuya yakın dört kaynağın verdiği bilgiye göre yeniden yapılandırmaların bir parçası olan varlık satışları salgın sürecinde düşük değerlemelerden dolayı sekteye uğradı ve şirketler daha önceki ödeme planlarında revizyon istedi. Konuya yakın bir kaynak pandemi sürecinde kredi yapılandırmalarının hem küçük hem büyük şirketler için sayısının arttığını belirterek, son iki yılda yapılan yapılandırmaların da pek çoğunun bankalarla revizyonlar için tekrar müzakere edildiğini söyledi.

Doğuş görüşmelerin ön hazırlığında

Aynı kaynak Yıldız Holding'in söz konusu revizyonu yeni açıkladığını belirterek, "Doğuş görüşmelerin ön hazırlığında, diğer bazı büyük yapılandırmalar şu anda tekrar bankalarla masada... Çünkü yapılandırmaların bir parçası da varlık satışları, ancak bu dönemde hiçbir şirket sahibi bu koşullarda ucuza şirketini satamıyor, satmak istemiyor. Dolayısıyla bunların tekrar masaya gelmesi kaçınılmaz" diye konuştu. Doğuş Grubu konuyla ilgili Reuters'a yaptığı açıklamada "Bankalarla düzenli ve mutat görüşmelerimiz her zaman olduğu gibi iyi ilişkiler çerçevesinde devam etmektedir" dedi. Yıldız ise konuyla ilgili Reuters'ın sorularına yorum yapmadı.

Varlık satışları yapılamadı

Konuya yakın üst düzey bir kaynak da şirketlerin tekrar revizyon görüşmelerine faizler daha düşükken başladığını belirterek, "Şirketler fırsatı iyi kullandı. Düşük faizle pazarlıklar başladı; varlık satışlarındaki aksama ile de revizyonlar yapılırken vadeler uzatılıyor" dedi.

Konuya yakın üst düzey bir bankacı da, pandemi nedeniyle yapılandırmalarla ilgili projeksiyonlarda hafif sapmalar olduğunu belirterek şunları söyledi: "Mutlaka etkileniyor yapılandırmalar. Çünkü yapılandırma kapsamındaki varlık satışları azaldı. Alıcılar piyasadan çekildi. Bu yüzden de varlıklar satılamadığı için revizyonlar gerekiyor... Yıldız bitti, Doğuş'ta da ufak ötelemeler yapılabilir. Yani 2020 yılı için ufak dokunuşlar gerekiyor ve yapılıyor."

Kaynak: Reuters