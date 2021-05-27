Şirketlere 'sermaye piyasalarına yönelme' çağrısı

Borsa İstanbul Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Korkmaz Ergun, "Ülke olarak, sürdürülebilir bir büyümeyi gerçekleştirebilmemiz için, yatırımla, istihdamla, üretimle ve ihracatla büyümenin en önemli aktörlerinden biri olan şirketlerimizi, bankacılık sisteminden biraz daha sermaye piyasalarına doğru yönlendirmemiz, sermaye piyasalarının sunduğu imkanlardan daha fazla faydalandırabiliyor olmamız lazım" değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nin 21. Olağan Genel Kurulu nedeniyle çevrim içi düzenlenen açılış toplantısında katılımcılara hitap eden Ergun, halka arzlar açısından da yoğun bir yıl geçirdiklerini hatırlatarak, "Farklı sektörlerden şirketlerimiz sermaye piyasasına katılıyor, yatırımcılarına ulaşıyor. Yatırımcılarımız sizlerin aracılığı ile şirketlere ortak oluyorlar ve şirketlerimizin geleceğinde yer alma isteklerini gösteriyorlar" dedi.

Aracı kurumlardan beklentilerinin, doğru şirketi, doğru zamanda, doğru fiyattan halka arza getirmeleri olduğunu belirten Ergun, "Bu süreçte yaşanacak problemler ve yapılacak ihmaller, halka arz iklimine zarar vermektedir." şeklinde konuştu.

"Finansal okuryazarlık seviyenizi güçlendirin"

Borsa İstanbul olarak finansal okuryazarlık konusunda farkındalığı artırmak adına etkinlikler yaptıklarını, sosyal mecralarda videolar yayınladıklarını vurgulayan Ergun, “Finansal bilgileri ve açıklamaları lütfen doğru kaynaklardan öğrenin, şirketleri Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan takip edin. Çalıştığınız aracı kurumların araştırma raporlarını inceleyin. Aracı kurumlarınızın, yatırım danışmanlarının tavsiyelerini dinleyin, birikimlerinizi bu bilgilere göre değerlendirin. Finansal okuryazarlık seviyenizi güçlendirin. Sosyal medyaya itibar etmeyin." uyarılarında bulundu.

TSPB’nin şubat ayında yayınladığı “Araştırma ve Analist Raporları İlkeleri”nin finansal okuryazarlık kapsamında yapılmış çok önemli bir çalışma olduğunu hatırlatan Ergun, aracı kurumlardan bu ilkelerin uygulanmasında gerekli hassasiyeti göstermelerini istedi.

"TSPB sermaye piyasalarının gelişimine ışık tutuyor"

TSPB Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Eraslan ise "Dünya tarihi açısından ‘değişim’ dönemi olarak adlandırılabilecek bu 20 yıl, sermaye piyasalarımız açısından da değişimin ve dönüşümün tarihi oldu." ifadelerini kullandı.

TSPB’nin 20 yıldır üyeler ve paydaşları ile koordineli şekilde çalışarak sermaye piyasalarının gelişimine ışık tuttuğuna dikkati çeken Eraslan, "TSPB olarak, gelecek 20 yılda da sermaye piyasalarımızın etki alanını sadece ülkemizle sınırlı tutmayıp, bölgesel ve uluslararası düzeyde büyütmemiz gerektiğine inanıyoruz. Bu anlamda gelişmiş ülke örneklerinde olduğu gibi geniş yatırımcı tabanı ve ürün çeşitliliğine sahip, rekabetçi ve küresel finans dünyasıyla bütünleşmiş bir 'finansal ekosistem' yaratarak, yatırımların finansmanında daha etkin rol oynamayı, fikir ve icraatlarımızla ülkemizin kalkınmasına daha fazla katma değer sağlamayı amaçlıyoruz." şeklinde konuştu.