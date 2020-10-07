ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
28 °C

Son Dakika Haberleri:

  • Haberler
  • Finans
  • Şirketlerin 9 aylık bilançoları için son tarih belli oldu

Şirketlerin 9 aylık bilançoları için son tarih belli oldu

Borsa İstanbul'da 2020 yılı 9 aylık finansal sonuçlarını son gönderme tarihleri belirlendi.

Şirketlerin 9 aylık bilançoları için son tarih belli oldu
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş A+ A-

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin 2020 yılının ilk 9 aylık finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na(KAP) son gönderme tarihleri belirlendi.

Şirketlerin konsolide olmayan finansal sonuçlarını göndermeleri için son tarih daha önce belirlendiği gibi 30 Ekim cuma, konsolide finansal sonuçları için 9 Kasım Pazartesi olarak açıklandı.

Bankaların her iki finansal sonuçlar için son gönderme tarihi de 19 Kasım olacak.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap