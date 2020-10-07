Şirketlerin 9 aylık bilançoları için son tarih belli oldu

07 Ekim 2020

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin 2020 yılının ilk 9 aylık finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na(KAP) son gönderme tarihleri belirlendi.



Şirketlerin konsolide olmayan finansal sonuçlarını göndermeleri için son tarih daha önce belirlendiği gibi 30 Ekim cuma, konsolide finansal sonuçları için 9 Kasım Pazartesi olarak açıklandı.



Bankaların her iki finansal sonuçlar için son gönderme tarihi de 19 Kasım olacak.