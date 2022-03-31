Şirketlerin döviz mevduatı 1.5 milyar dolar arttı

Şebnem TURHAN

Merkez Bankası verilerine göre 25 Mart ile biten haftada şirketlerin döviz mevduatı parite etkisinden arındırılmış şekilde 1 milyar 548 milyon dolar arttı. Şirketlerin döviz mevduatında artış Euro cinsi döviz mevduatlarında gerçekleşti. Bireylerin ve şirketlerin toplam döviz mevduatı ise 217.6 milyar dolara çıktı. Ve tüzel kişilerin geçen yılın kur farkı gelirlerinin kurumlar vergisi muafiyeti imkanından yararlanmak için talep ettikleri kur korumalı TL mevduatıyla birlikte 235 milyar dolar seviyesinden gerileyen döviz mevduatı yeniden yönünü yukarı çevirmiş oldu.

Merkez Bankası haftalık para ve banka istatistiklerine göre 25 Mart itibariyle bireylerin ve tüzel kişilerin toplam döviz mevduatı parite etkisinden arındırılmış olarak 1 milyar 156 milyon dolar arttı. Bireylerin döviz mevduatı parite etkisinden arındırılmış olarak 392 milyon dolar gerilerken tüzel kişilerin döviz mevduatı 1 milyar 548 milyon dolar arttı. Tüzel kişilerin Euro cinsi döviz mevduatının dolar karşılığı parite etkisinden arındırılmış olarak 1 milyar 370 milyon dolar yükseldi, dolar cinsi döviz mevduatı ise 181 milyon dolar arttı. Böylece döviz mevduatlarında artışın ana etkeni de tüzel kişilerin alımı oldu.

Gerçek kişilerin parite etkisinden arındırılmamış döviz mevduatı 24 Aralık haftasında 146 milyar dolar iken 18 Mart haftasında 140.3 milyar dolar iken 25 Mart haftasında 140.2 milyar dolara indi. Tüzel kişilerin ise parite etkisinden arındırılmamış toplam döviz mevduatı 24 Aralık haftasında 92.9 milyar dolar iken 18 Mart haftasında 75.9 milyar dolar, 77.4 milyar dolara çıktı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun haftalık verilerine göre de 11 Mart’ta 561 milyar 869 milyon lira, 18 Mart’ta 581 milyar 166 milyon lira olan kur korumalı mevduat hesabı 25 Mart itibariyle 610 milyar 427 milyon liraya yükseldi.