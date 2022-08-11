Şirketlerin döviz mevduatı iki haftada 6.5 milyar dolar arttı

Merkez Bankası haftalık para ve banka istatistiklerine göre ise 5 Ağustos haftasında tüzel kişilerin döviz mevduatı parite etkisinden arındırılmış olarak 4 milyar 265 milyon dolar arttı. 29 Temmuz haftasında da tüzel kişilerin döviz mevduatı 2 milyar 141 milyon dolar artış göstermişti.

Son iki haftadır şirketlerin döviz mevduatı 6 milyar 406 milyon dolar büyüdü. Toplam döviz mevduatı ise parite etkisinden arındırılmış olarak 5 Ağustos haftasında 3 milyar 767 milyon dolar oldu. Şirketlerin döviz mevduatındaki artış ağırlıklı olarak dolar cinsi döviz mevduatında yaşandı. 5 Ağustos haftasında şirketlerin dolar cinsi döviz mevduatı 3 milyar 489 milyon dolar arttı. Bireylerin döviz mevduatında ise parite etkisinden arındırılmış olarak geçen hafta 498 milyon dolarlık azalış yaşandı.

Yabancılar hissede 8 hafta sonra ilk kez alıcı

Merkez Bankası haftalık menkul kıymet istatistiklerine göre de yabancı yatırımcılar 3 Haziran haftasından sonra ilk kez 5 Ağustos haftasında hisse senedinde net alıcı pozisyonunda oldu. Verilere göre yabancı geçen hafta net 88 milyon dolarlık hisse senedi, 6.8 milyon dolarlık DİBS ve 300 bin dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri aldı.