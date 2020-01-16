'Şirketlerin kârlarında %25 artış yaşanacak'

16 Ocak 2020

Global Menkul Değerler Araştırma Departmanı’nın hazırladığı rapora göre; 2020 yılında iç talep canlanacak. İç talepteki canlanmanın tüketim ağırlıklı şirketlerin hisse performansına olumlu yansıyacağı öngörülürken, halka açık şirketlerin net karlılıklarında yüzde 25’lik büyüme bekleniyor.

Yüksek hizmet standartlarıyla sermaye piyasalarının gelişimine katkıda bulunan Global Menkul Değerler (GMD), yatırımcılara yönelik hazırladığı ‘2020 Türkiye Strateji Raporu’nu açıkladı. Global Menkul Değerler Araştırma Departmanı’nın hazırladığı ‘En iyisi henüz gelmedi’ başlıklı rapora göre, borsadaki hisse senetlerinin fiyatlamaları oldukça cazip.

Geçen yıl yüzde 24 ile başlayan politika faizinin, Merkez Bankası’nın indirimleri ile yüzde 12’ye gerilemesi, 2020 yılında yurtiçi tüketim talebini yükseltecek. Raporda, iç talepteki yükselmenin özellikle tüketim ağırlıklı şirketlerin hisse performanslarına olumlu yansıması öngörülürken, halka açık şirketlerin net karlılıklarında yüzde 25 büyüme bekleniyor. Bu büyüme de borsanın performansını destekleyecek. Raporda 2020 yılında ekonomik performansı destekleyecek unsurlar, “3 yıllık seçimsiz geçecek dönem, ekonomik toparlanma ve büyüme, faizlerdeki düşüşün pozitif etkisi, tüketici ve reel sektör talebindeki toparlanma, yeni yatırımlar ve iskontolu işlem gören cazip hisse çarpanları” olarak sıralandı. Globalde de önemli merkez bankalarının genişlemeci para politikaları hisse performanslarını destekleyecek bir başka unsur olacak.

2020’de görünen getiri, risklerin çok üzerinde



Yıllar boyunca cari açık açıklayan Türkiye’nin, 2018-2019 yıllarındaki dengelenme dönemi ile birlikte, cari fazla açıklamaya başladığının hatırlatıldığı raporda, “2020 yılında Türkiye’nin GSYH’nın yüzde 3.5 büyümesini öngörüyoruz. Cari fazlanın 2020 yılında GSYH büyümesiyle birlikte bir miktar cari açığa dönmesini bekliyoruz fakat geçmiş yıllara kıyasla cari açığın GSYH içindeki payı minör düzeyde oluşacak. 2019 yılında bütçe açığının GSYH oranının yüzde 3.7 olmasını beklerken, 2020 yılında bütçe açığının GSYH oranının yüzde 2’ye gerilemesini bekliyoruz” denildi. Raporda risk unsurları ise bütçe açığı, şirketlerin yabancı para borcu, jeopolitik riskler ve ABD tarafından getirilebilecek beklenmedik yaptırımlar olarak sıralandı.

Borsada yüzde 46 iskonto var



Borsadaki hisse senetlerinin fiyatlamalarının oldukça cazip olduğunun savunulduğu raporda, şu ifadelere yer verildi: “Hem çarpan bazında MSCI Gelişmekte Olan Ülkeler ile kıyasladığımızda hem de Borsa İstanbul’un piyasa değeri / GSYH oranına baktığımızda hisse senedi fiyatlarının oldukça cazip olduğunu görmekteyiz. Borsa İstanbul için Piyasa değeri / GSYH oranı yüzde 19’lar düzeyinde seyrederken, uzun vadeli ortalaması olan yüzde 23’ün altındadır. 2020 yılında bu rasyonun önümüzdeki dönemde iyileşmesini beklemekteyiz. MSCI Türkiye endeksi 6.6 FK ile işlem görürken gelişmekte olan ülke borsalarının medyanına göre yüzde 46 iskonto ile işlem görmektedir. Uzun vadeli ortalama iskontosu olan yüzde 35’in de altında işlem gören MSCI Türkiye endeksinin yatırım için cazip olduğunu düşünmekteyiz.”

Uzun vadeli model portföyü yüzde 38 getiri sağladı



GMD’nin 2019 yılında hazırladığı kısa vadeli model portföy yüzde 53’lük, uzun vadeli model portföy ise hazirandan bu yana yüzde 38’lik getiri sağladı. GMD Araştırma Departmanı’nın hazırladığı 2020 Türkiye Strateji Raporu çerçevesinde açıklanan hisse portföyünde; GARAN, PGSUS, TOASO, TTRAK ve ULKER yer aldı. Raporda yer alan yatırım tavsiyeleri bölümünde şu öneriler yer aldı: “Finans dışı şirketler arasında ULKER, TTRAK, TCELL, TOASO ve PGSUS’un artan tüketici güveninden en olumlu etkilenecek şirketler olduğunu düşünüyoruz. GARAN ise ekonomik büyümeden olumlu yönde etkilenmesini beklediğimiz banka hissesi olarak en beğendiğimiz hisseler listesine eklenmiştir. Düşen faiz oranlarının desteklemesini beklediğimiz hisseler olarak diğer iki özel banka AKBNK ve ISCTR, gayrimenkul yatırım ortaklığı olarak EKGYO, dayanıklı tüketim sektöründen ARCLK ve mobilya sektöründen ise YATAS’ı beğeniyoruz. 2020 yılının, döviz kuru bakımından daha istikrarlı olmasını beklediğimiz için yüksek sayılabilecek döviz yükümlülüklerine karşın MGROS, CCOLA, AEFES, TRGYO, TCELL, AGHOL, MPARK ve ZOREN’in iyi bir performans gösterebileceğini düşünüyoruz.”