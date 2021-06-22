Şirketlerin yurtdışına tahvil ihracı hızlandı

DÜNYA - İSTANBUL

Anadolu Efes 7 yıl vadeli dolar cinsi en az 500 milyon dolar büyüklüğündeki tahvil ihracının fiyatlaması dün tamamlandı. SASA Polyester ise 200 milyon Euro büyüklüğündeki 2026 vadeli tahvil ihracının ise dün başlatıldığını duyurdu. Aydem Yenilenebilir Enerji de tahvillerin yurtdışında nitelikli yatırımcılara satışı konusunda Goldman Sachs, J.P. Morgan ve Citigroup’u yetkilendirdi.



SASA Polyester’den KAP’a yapılan açıklamada 200 milyon Euro anapara tutarındaki tahvillerin, minimum 100.000 Euro değerindeki birimlerde, ABD, Avustralya, Kanada, Güney Afrika, Japonya ve Türkiye dışındaki kurumsal yatırımcılara tahsisli satış yoluyla ihraç etmenin amaçlandığı kaydedilerek tahvillerin ilk faiz ödeme tarihi 30 Eylül 2021 olan, üç ayda bir ödenecek yıllık yüzde 2.50 -3.25 arasında kupon oranına sahip olmasının beklendiği belirtildi.



Aydem Yenilenebilir Enerji’nin KAP açıklamasında da Temmuz 2021 içerisinde şirketin üst düzey yöneticilerinin, yurtdışında yerleşik potansiyel yatırımcılar ile çevrimiçi organize edilecek bir dizi yatırımcı toplantısına katılmasının planlandığı dile getirildi.