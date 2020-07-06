Şişecam hisseleri teknoloji haberiyle sert yükselişte

06 Temmuz 2020

Şişecam Topluluğu cam yüzeylerde COVID-19 da dahil olmak üzere virüs ve bakterileri etkisiz hale getiren özel bir kaplama teknolojisi geliştirdiğini duyururken; topluluk hisseleri yüzde 5 üzeri primli seyrediyor.

Grup şirketlerinden KAP'a yapılan açıklamaya göre, koronavirüs ve diğer virüsler üzerinde de etkili olduğu belirlenen Antimikrobiyal VBlock Teknolojisi'nin devam eden ruhsatlandırma ve gerekli resmi izin süreçlerinin tamamlanmasının ardından öncelikle cam ev eşyası ürünlerine uygulanması ve yurtiçi pazarda satışa sunulması planlanıyor. Sonrasında bu ürünlerine tüm dünya pazarlarına ulaştırılması hedefleniyor.

Açıklamaya göre, teknoloji önümüzdeki dönemde cam ambalaj, mimari camlar ve beyaz eşya camlarına da uygulanacak.

Açıklamanın ardından bu sabah güçlü alımlarla karşılaşan topluluk hisselerinden Şişecam saat 1004'te yüzde 6.79 primle 6.13 liradan, Anadolu Cam yüzde 5.92 primle 5.19 liradan, Soda Sanayi y,üzde 5.57 primle 6.82, Trakya Cam yüzde 5.1 primle 3.92 liradan, Denizli Cam yüzde 3.76 primle 8.55 liradan işlem görüyor.

Şişecam’dan virüs ve bakterilere karşı ‘V-Blok’ teknolojisi