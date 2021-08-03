Şişecam, ikinci çeyrekte 1,4 milyar kâr elde etti

Şişecam'ın net kârı 2021 yılı ikinci çeyreğinde beklentilerin yüzde 8 üzerinde 1 milyar 394,9 milyon TL oldu. Şirketin 6 aylık net kârı ise 2,7 milyar liraya çıktı.

Şişecam’ın 2021 yılı Ocak-Haziran dönemine ilişkin konsolide net satışları 13 milyar TL seviyesine çıktı. Uluslararası satışların konsolide satışlar içindeki payı ise yüzde 64 seviyesinde gerçekleşti. İlk yarıda 2,7 milyon ton cam üreten Şişecam, bu dönemde 1,2 milyon ton soda ve 2,5 milyon ton endüstriyel hammadde üretimi gerçekleştirdi.

Şişecam Genel Müdürü Görkem Elverici, Ocak-Haziran 2021 dönemi finansal sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada, küresel salgının etkisiyle sıra dışı koşulların hakimiyetini koruduğu ve belirsizlik ortamının sürdüğü 2021 yılının ilk yarısında Şişecam’ın tüm ekosistemi için sürdürülebilir değer yaratmaya devam ettiğini belirterek şunları söyledi:

“Yılın ilk yarısında konsolide net satışlarımız 13 milyar TL seviyesine ulaşırken, ürünlerimiz, yatırımlarımız ve sağladığımız istihdam ile gerek ülke ekonomisine gerekse girdi verdiğimiz lokomotif sektörlerin büyümesine katkıda bulunmaya devam ettik. Güçlü kurumsal yönetişim kabiliyeti ve esnek uygulamaları ile yılın ilk yarısında güçlü hedeflerine ulaşmayı başaran Şişecam, pandemi öncesi dönem olan geçtiğimiz yıl aynı dönemin de üzerinde başarılı bir finansal performans sergilemiş, etkin kurumsal yönetişim kabiliyetini bir kez daha ortaya koymuştur.

Şişecam, sadece Nisan ayı itibariyle normalleşme süreçlerinin başlaması sonucu ekonomide toparlanmanın meydana geldiği geçtiğimiz yıl aynı dönem ile değil, küresel salgının öncesini yansıtan 2019 yılının ilk yarı sonuçlarının da üzerinde bir finansal başarıya ulaşmıştır. Küresel salgının etkisinin hangi boyuta ulaşacağının belirsizliğini koruduğu önümüzdeki dönemde de faaliyetlerimizi güçlü yetkinlik ve reflekslerimizi kullanarak yönetmeye, iş süreçlerimiz ve planlarımızda gerekli güncellemeleri yaparak tüm paydaşlarımız için değer yaratmaya devam edeceğiz.”