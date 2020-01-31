Şişecam'ın birleşme kararı hisselere olumlu yansıdı

31 Ocak 2020

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Şişecam Topluluğu şirketleri Trakya Cam, Anadolu Cam, Denizli Cam, Soda Sanayi ve Paşabahçe Cam, Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş’ye devrolmak suretiyle birleşmek için görüşmelere başladı.

İlgili şirketlerden dün akşam KAP'a yapılan açıklamada, faaliyetlerin tek çatı altında birleştirilmesi kararının Şişecam Topluluğu’nun uzun dönem stratejileri ve küresel piyasalardaki rekabetçi hedefleri doğrultusunda verimliliği, etkinliği, yalınlığı ve çevikliği sağlamak amacıyla ortaya çıkacak potansiyel güç birliğinin yanı sıra, yatırımcıların işlem hacmi ve derinliği yüksek hisselere yatırım tercihleri doğrultusunda şirketin piyasa değerine olumlu katkı sağlaması amacıyla alındığı belirtildi.

Açıklamaların hisselere pozitif yansıdığı görülüyor.

Piyasaların zayıf bir seyir izlediği bugün, saat 11:20 itibariyle SİSE yüzde 10'u aşan kazançla 5,47, DENCM yüzde 16 kazançla 11,02, TRKCM yüzde 16'ya yakın kazançla 3,9, ANACM yüzde 8'e yakın kazançla 4,91 ve SODA yzde 4'ü aşan kazançla 6,75 seviyesinde bulunuyor.

Borsa İstanbul 100 endeksi ise yüzde 0,4 kayıpla 119.350 civarında hareket ediyor.