Sistem hatası pahalıya patladı: Binlerce aileye 367 milyon sterlin ödeyecek

İngiltere’nin devlet destekli tasarruf kuruluşu National Savings & Investments (NS&I), hayatını kaybeden müşterilere ait hesapların doğru şekilde tespit edilememesi nedeniyle büyük krizle karşı karşıya kaldı.

Kuruluş, yaklaşık 34 bin miras dosyasının hatadan etkilendiğini ve toplam 367 milyon sterlinlik ödemenin hak sahiplerine ulaştırılamadığını açıkladı. İlk incelemelerde bu rakamın 476 milyon sterline kadar çıkabileceği değerlendirilmişti.

Ödemeler 2027’ye kadar sürecek

NS&I, gelecek haftadan itibaren hak sahipleriyle doğrudan iletişime geçmeye başlayacağını duyurdu. Kurum, en az 10 sterlin bakiyesi bulunan hesaplar için ailelere veya miras yürütücülerine ödeme yapılacağını belirtti.

Yetkililer, vatandaşların ayrıca başvuru yapmasına gerek olmadığını vurgularken, geri ödeme sürecinin aşamalı olarak ilerleyeceği ve 2027’nin ilk yarısında tamamlanmasının hedeflendiği ifade edildi.

Skandal sonrası üst düzey istifa geldi

Yaşanan olayın ardından kurumun CEO’su Dax Harkins görevinden ayrıldı. Yerine geçici olarak eski vergi dairesi yöneticisi Sir Jim Harra getirildi.

Harra yaptığı açıklamada, yaşananların kabul edilemez olduğunu belirterek, “Bu sorun hiç yaşanmamalıydı” dedi. Kurum ayrıca yeni başvurularda benzer hataların tekrar etmemesi için sistem değişikliğine gidildiğini açıkladı.