Sızdırılan rapor Bitcoin'i 16.500 dolar direncinin üzerine taşıdı

Citibank'a bağlı CitiFXTechnicals'ın global başkanı Thomas Fitzpatrick tarafından hazırlanan ve Twitter üzerinden sızdırılan bir raporda Bitcoin fiyatının 2021 Aralık ayına kadar 300 bin dolar seviyesini aşabileceğinin ifade edilmesi, Bitcoin fiyatına 16.500 dolar direncini geçirtti.

Fitzpatrick'in teknik analizlere ve haftalık grafiklere dayanarak yaptığı analizde Bitcoin fiyatı için 318 bin dolar hedefini işaret etmesi sonrasında fiyat 1.6885,58 dolar seviyesine kadar çıktı.

Bitcoin şu sıralarda 24 saat öncesine göre yüzde 3,84 artışla 1.6656,64 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Bitcoin fiyatı 5 Kasım 2017'de 1.9783,21 dolar seviyesinde tepe yapmıştı. Bu tepe noktasından 3.122 dolara kadar gerilen Bitcoin fiyatı, bu yıl yüzde 130'dan fazla yükseldi.