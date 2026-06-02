Smart Güneş Enerjisi (SMRTG) 10 milyon dolarlık yeni iş anlaşmasına imza attı

Smart Güneş Enerjisi, Türkiye genelindeki bayileri ve satış noktaları ile yeni bir çerçeve sözleşmesi imzaladı. Şirket, kurumsal ticari adımlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden yatırımcıları ile paylaştı. Yapılan resmi açıklamaya göre söz konusu yeni iş ilişkisi, 2026 yılı faaliyet dönemi boyunca güneş paneli satışını kapsıyor.

Anlaşmanın toplam tutarı KDV hariç 10 milyon 39 bin 877,87 dolar olarak belirlendi. Sözleşme kapsamındaki güneş paneli teslimatlarının kısımlar halinde yapılması planlandı. Tüm operasyonel teslimat sürecinin 2026 yılı sonuna kadar eksiksiz bir şekilde tamamlanması hedefleniyor. Şirket yönetimi, imzaladığı bu iş ilişkisinin 2026 yılı faaliyet dönemini doğrudan kapsadığını açıkladı.

Smart Güneş Enerjisi yönetimi, yeni iş ilişkisinin ortaklık faaliyetlerine olan etkisini detaylıca değerlendirdi. Bildirim metninde, bu sözleşmenin mevcut ciroya ve genel kârlılığa pozitif etki yapacağı net bir biçimde vurgulandı. Şirketin Türkiye genelindeki bayileri ve satış noktaları arasında yürütülen uzun soluklu müzakereler olumlu sonuçlandı.