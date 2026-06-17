Smart Güneş Enerjisi yurt içinde yeni santral projesi yürütüyor

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Smart Güneş Enerjisi Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden yatırımcılara 13.358.250 Amerikan doları değerinde yeni bir sözleşme imzaladığını bildirdi. Şirketin bağlı ortaklığı Smart Güneş Enerji Ekipmanları Pazarlama A.Ş. yurt içindeki kurumsal bir müşteriyle el sıkıştı.

İki şirket depolamalı güneş enerjisi santrali anahtar teslim mühendislik, tedarik ve kurulum sözleşmesi üzerinde tam mutabakat sağladı. Smart Güneş Enerjisi anlaşma tutarının finansal tablolara vergiler hariç olarak yansıyacağını belirtti.

Güneş paneli üreticisi kurulacak santral projesinde tamamen kendi tesislerinde imal ettiği yerli güneş panellerini devreye alacak. Kurumsal alıcı sözleşmede belirlenen avans ödemesini ilgili bağlı ortaklığa gönderdi. Projenin toplam büyüklüğü 13 milyon 358 bin 250 dolar olarak açıklandı.

Smart Güneş Enerjisi iş ilişkisinin başlangıç tarihini 17 Haziran 2026 şeklinde beyan etti. Şirket yönetimi söz konusu ticari ortaklığın gelecekteki ciro ve karlılık rakamlarını olumlu etkileyeceğini tahmin ediyor.