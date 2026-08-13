Smart Güneş (SMRTG) zarardan kâra geçti

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Borsa İstanbul’da SMRTG koduyla işlem gören Smart Güneş Enerjisi, 2026 yılının ilk yarısına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Smart Güneş bilanço verilerine göre ana ortaklık paylarına ait net dönem kârı 108,95 milyon TL olurken, 2025’in aynı dönemindeki 627,68 milyon TL zarar pozitife döndü.

Yalnızca ikinci çeyrekte ana ortaklık paylarına ait net kâr 42,56 milyon TL olarak gerçekleşti. Şirket geçen yılın ikinci çeyreğinde 237,50 milyon TL zarar açıklamıştı.

Satışlar yüzde 21,9 arttı

Şirketin ilk altı aylık hasılatı geçen yılın aynı dönemindeki 5,60 milyar TL’den yüzde 21,9 artışla 6,83 milyar TL’ye çıktı. Brüt kâr da yüzde 22,3 yükselerek 1,40 milyar TL oldu.

Buna karşılık esas faaliyet kârı 703 milyon TL’den 648,9 milyon TL’ye geriledi. Böylece esas faaliyet kâr marjı yaklaşık yüzde 12,6’dan yüzde 9,5’e indi ve satışlardaki büyüme aynı ölçüde faaliyet kârına yansımadı.

Finansman giderleri geriledi, parasal kazanç arttı

Smart Güneş bilanço sonuçlarında zarardan kâra geçişi destekleyen kalemlerden biri finansman giderlerindeki düşüş oldu. Finansman giderleri geçen yılki 2,34 milyar TL seviyesinden yüzde 26 azalarak 1,73 milyar TL’ye geriledi.

Net parasal pozisyon kazancı ise 799,7 milyon TL’den 1,41 milyar TL’ye yükseldi. Bu gelişmelerle vergi öncesi sonuç geçen yılki 706,1 milyon TL zarardan 612,7 milyon TL kâra dönerken, 518,1 milyon TL’lik ertelenmiş vergi gideri dönem kârını sınırladı.

Nakit akışı ve borçluluk baskı oluşturdu

Bilançonun zayıf taraflarından biri nakit akışı oldu. İşletme faaliyetlerinden nakit akışı geçen yılın ilk yarısındaki 1,06 milyar TL pozitif seviyeden 2026’nın aynı döneminde 1,49 milyar TL negatife döndü.

Nakit ve nakit benzerleri yıl sonundaki 1,85 milyar TL’den 525,3 milyon TL’ye inerken net finansal borç 10,90 milyar TL’den 12,59 milyar TL’ye yükseldi. Borç/özkaynak oranı da 2,00’dan 2,39’a çıktı.

Smart Güneş bilanço sonuçları, satış büyümesi ve zarardan kâra dönüş açısından güçlü bir değişime işaret ediyor. Buna karşılık Borsa İstanbul yatırımcıları açısından esas faaliyet kârındaki gerileme, negatif işletme nakit akışı ve yükselen net finansal borç takip edilmesi gereken kalemler olarak öne çıkıyor.