Smart Güneş'ten 62 milyon TL net dönem karı

Smart Güneş Teknolojileri, 2026 yılı birinci çeyrek konsolide finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden duyurdu. Şirket, 01.01.2026 - 31.03.2026 döneminde 62 milyon 38 bin 912 TL ana ortaklık net dönem karı kaydetti. Önceki yılın aynı döneminde bu rakam eksi 364 milyon 617 bin 327 TL seviyesinde bulunuyordu. Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı 472 milyon 205 bin 39 TL olarak hesaplandı.

Smart Güneş Teknolojileri satış hasılatı ve brüt kar rakamları

Şirketin 2026 yılı ilk üç aylık dönemindeki toplam satış hasılatı 2 milyar 507 milyon 816 bin 637 TL olarak gerçekleşti. 2025 yılının ilk çeyreğinde satış hasılatı 3 milyar 366 milyon 843 bin 271 TL olarak raporlanmıştı. Brüt kar, önceki döneme ait 580 milyon 631 bin 275 TL seviyesinden 421 milyon 24 bin 479 TL seviyesine indi.

Esas faaliyet karı ise 153 milyon 929 bin 523 TL'den 127 milyon 788 bin 903 TL düzeyine geriledi. Dönem içinde genel yönetim giderleri 196 milyon 592 bin 953 TL, pazarlama giderleri ise 49 milyon 513 bin 647 TL olarak kaydedildi.

Varlık ve yükümlülüklerdeki dönemsel değişim

Bilanço verilerine göre şirketin toplam varlıkları 31 Aralık 2025 tarihindeki 27 milyar 893 milyon 219 bin 310 TL'den 31 Mart 2026 itibarıyla 28 milyar 628 milyon 411 bin 236 TL seviyesine ulaştı. Dönen varlıklar 15 milyar 852 milyon 484 bin 734 TL, duran varlıklar ise 12 milyar 775 milyon 926 bin 502 TL olarak tablolara yansıdı.

İlgili dönemde nakit ve nakit benzerleri kalemi 1 milyar 729 milyon 830 bin 774 TL'den 888 milyon 127 bin 787 TL'ye düştü. Toplam yükümlülükler 22 milyar 805 milyon 171 bin 20 TL'den 23 milyar 583 milyon 959 bin 803 TL seviyesine yükseldi.

Finansman giderleri ve net parasal pozisyon

Raporda finansman giderlerinin 829 milyon 398 bin 711 TL'den 618 milyon 147 bin 534 TL'ye düştüğü raporlandı. Net parasal pozisyon kazançları ise önceki yılki 451 milyon 607 bin 428 TL seviyesinden 822 milyon 488 bin 11 TL seviyesine çıktı. Şirketin toplam özkaynakları 5 milyar 88 milyon 48 bin 290 TL'den 5 milyar 44 milyon 451 bin 433 TL olarak revize edildi.