Smart Güneş'ten 535 milyon TL'lik halka arz

Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ’nin paylarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri, 16-17- 18 Mart 2022 tarihleri arasında gerçekleşti.

Finans Yatırım'dan KAP'a yapılan açıklamaya göre, halka arzda birim fiyat 14,00 TL olarak belirlenmiş olup, Grup Çalışanları, halka arz fiyatına uygulanan %10 iskonto ile 12,60 TL fiyattan halka arza katılım gösterdi.

Halka arz edilen 31.840.000 TL nominal değerli paylar ile ek satışa sunulan 6.368.000 TL nominal değerli payların tamamının satışı gerçekleşmiştir. Toplam halka arz büyüklüğü 534.713.621,40 TL olarak gerçekleşti.

Halka arzda, toplam 101.755 yatırımcıdan, ek satış hariç halka arz edilen 31.840.000 TL nominal değerli payların 9,54 katına denk gelen 303.741.440 TL nominal değerli pay talebi gelmiştir. Halka arzda, ek satış hariç, Bireysel Yatırımcılara tahsis edilen payların 4,14 katı, Yüksek Başvurulu Yatırımcılara tahsis edilen payların 18,18 katı, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara tahsis edilen payların 4,04 katı talep geldi.