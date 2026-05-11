Smart Güneş'ten yerli panel satışı

Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Ticaret ve Sanayi A.Ş.(SMRTG), bağlı ortaklığı Smart Güneş Enerji Ekipmanları Pazarlama A.Ş. üzerinden yeni bir iş anlaşmasına imza attı. Şirket, yurt içinde faaliyet gösteren kurumsal bir müşterisi ile güneş paneli satışı konusunda mutabakata vardığını kamuyu aydınlatma platformu üzerinden duyurdu. Yapılan resmi açıklamaya göre sözleşmenin toplam bedeli vergiler hariç 10.201.876 ABD doları olarak belirlendi.

Smart Güneş Enerjisi yeni sözleşme detaylarını açıkladı

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yaptığı açıklamaya göre, imzalanan yerli güneş paneli satış sözleşmesi kapsamında tedarik edilecek ürünlerin üretim süreci şirket bünyesinde gerçekleştirilecek. Anlaşma uyarınca projenin tamamında Smart Güneş Teknolojileri'nin Aliağa tesislerinde üretimi yapılan paneller kullanılacak. Söz konusu panellerin en dikkat çekici teknik özelliği, üretiminde yerli hücrelerin kullanılması olarak öne çıkıyor. Şirket, bu hamlesiyle üretim zincirindeki yerlilik oranını koruma stratejisini sürdürdüğünü teyit etti.

Aliağa tesislerinde yerli hücre üretimi devam ediyor

Proje kapsamında kullanılacak olan panellerin tamamı şirketin İzmir’de bulunan Aliağa tesislerinden sevk edilecek. Yerli hücreden üretilen panellerin kullanılması, hem şirketin operasyonel kapasitesini hem de yerli üretim standartlarını yansıtıyor. Kurumsal müşteri ile yapılan bu anlaşma, şirketin enerji ekipmanları pazarlama faaliyetleri kapsamında yurt içi piyasadaki etkinliğini artırmayı hedefliyor.

Şirketin imzaladığı bu son satış sözleşmesi, 2026 yılı finansal hedefleri doğrultusunda sipariş defterine önemli bir katkı sunuyor. 10,2 milyon dolarlık bu hacim, Smart Güneş Teknolojileri'nin bağlı ortaklığı üzerinden yürüttüğü ticari faaliyetlerin sürekliliğini gösteriyor. Yerli hücre kullanımına dayalı üretim modeli, şirketin sektördeki rekabetçi pozisyonunu ve operasyonel verimliliğini destekliyor.