SOCAR Türkiye’den 1,3 milyar dolarlık refinansman

Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Petrol Şirketi SOCAR’ın iştiraki SOCAR Türkiye, eski finansal yükümlülüklerini refinanse etmek amacıyla uluslararası finans dünyasından rekor bir kredi teminine imza attı. Dünyanın saygın bankalarından Citibank N.A., London Branch (“Citi”) ve JP Morgan Securities plc (“JP Morgan”) liderliğinde temin edilen 1,3 milyar ABD dolarına eşdeğer tutarındaki sendikasyon kredisi ile SOCAR Türkiye, 2021 yılı başından bugüne kadar Türkiye’de finansal hizmetler sektörü dışında faaliyet gösteren bir şirket tarafından sağlanan en yüksek tutarlı işlemi gerçekleştirmiş oldu.

Küresel ekonomide pandemi dönemi endişelerinin sürdüğü bir ortamda alınan kredi, uzun geri ödeme vadesi, piyasadaki benzerlerine ve eski kredilere kıyasla düşük faiz maliyeti ile dikkat çekiyor. Dünyanın önde gelen banka ve finans kuruluşlarının katıldığı sendikasyon tarafından SOCAR’ın garantörlüğünde beş yıl vade ve EURIBOR /LIBOR +345 baz puanlık faiz oranı ile sağlanan kredi, SOCAR’ın ve SOCAR Türkiye’nin sağlam finansal yapısı ve dünya finans çevreleri nezdindeki güçlü duruşuna olan güvenin somut bir göstergesi olarak değerlendirildi.

“Socar’a ve Türkiye'ye duyulan büyük güvenin göstergesi"



Alınan krediyi değerlendiren SOCAR Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Rövnag Abdullayev “Dünyanın güçlü finans kuruluşları JP Morgan ve Citi liderliğinde sağlanan bu büyüklükteki bir refinansman kredisi, piyasalarda pandemi kaynaklı küresel belirsizliklerin halen sürdüğü bir ortamda SOCAR Türkiye’ye duyulan büyük güvenin bir göstergesidir. Söz konusu finansman ile bir yandan finansal yapımızı güçlendirirken, diğer yandan da görece düşük faiz oranı ile grubumuzun geçmiş borçlarının ortalama maliyetini iyileştiriyoruz. Bu ölçekteki bir sendikasyon kredisine bu koşullarda erişmemizin, içinde bulunduğumuz küresel ekonomik şartlar da göz önüne alındığında ayrı bir önem taşıdığını düşünüyoruz.” açıklamasını yaptı.

SOCAR Türkiye’nin bu işlemdeki hukuk danışmanlıklarını Vinson & Elkins RLLP, Ünsal Avukatlık Ortaklığı ve Omni Law Firm üstlendi.