SocGen'den Dolar/TL tavsiyesi

Fransız banka Société Générale (SocGen) Türkiye ile ilgili yeni bir analiz yayınladı.

Analize göre enflasyonda tepe noktasının yüzde 87 olacağı öngörülürken, Dolar/TL'de uzun pozisyon tavsiye edildi. SocGen, Ağustos'ta faizde de iletişimde de değişiklik beklemediğini bildirdi. Banka, Dolar/TL için 2022 yıl sonu beklentisi 22 seviyesinde olduğunu yineledi.

SocGen CEEMEA Baş Stratejisti Marek Drimal 16 Ağustos tarihli notunda, “TÜİK’in yıllık resmi enflasyon verisinin Ekim ayında yüzde 87 ile tepe yapmasını bekliyoruz” dedi.

“Enflasyonun daha da ivme kazanması beklense de faiz artırımları ihtimal dışı olmaya devam ediyor” denilen notta, Merkez Bankası’nın kredi büyümesini kısmak, döviz pozisyonları caydırıcı adımlar atmak ve lirayı desteklemek için diğer önlemlere odaklanmayı sürdürmesinin beklendiği ifade edildi.

TCMB için baz senaryolarının mevcut politikanın en azından gelecek yıl 18 Haziran’da planlanan seçime kadar devam etmesi olduğunu söyleyen Drimal, “Bize göre sağlam turist gelirleri, muhtemelen şu anda, 2022’nin üçüncü çeyreğinde lira üzerindeki baskıları hafifletirken, kredi büyümesini kontrol eden önlemler ve TCMB’nin yükselen rezervleri de kış aylarında liranın kontrolsüz bir değer kaybı yaşamasının önüne geçecektir” ifadelerini kullandı.