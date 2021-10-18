Societe Generale: Dolar/TL yıl sonunda 9.80 olabilir

Societe Generale, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bu perşembe yapacağı para politikası kurulu toplantısında, bir öncekinde olduğu gibi politika faizini 100 baz puan indireceğini, dolar/TL kurunun da yıl sonunda 9.8 olacağını tahmin etti. Bankanın daha önceki tahmini 9,25 seviyesindeydi.

Banka, gelecek yılın ilk çeyreğinde dolar/TL'nin 10,40'a, 2022’nin üçüncü çeyreğinde ise 11,60’a ulaşacağı tahmininde bulundu. Bankanın daha önceki 2022 üçüncü çeyrek kur tahmini ise 10 seviyesindeydi. Sene sonu için 10 yıllık Türkiye Hazine tahvili faizinin yüzde 19 seviyesinde beklendiği bildirildi.

SocGen ekonomistleri, Türk lirasının sonraki çeyreklerde de değer kaybetmeye devam etmesini beklediklerini açıkladı. Analistler, finansal piyasalardaki istikrar ile ilgili endişelerin perşembe günü yapılacak TCMB toplantısında faiz indirimine ara verilmesini de beraberinde getirme ihtimali olduğunu belirtti.

Analistler, daha fazla faiz indiriminin 'irrasyonelliğine' rağmen, "Merkez bankasının muhtemel hareket tarzını geleneksel ekonomik argümanları kullanmanın artık bir anlamının kalmadığını" ifade ettiler.

Öte yandan Commerzbank da TCMB'nin 100 baz puanlık faiz indirimine gideceği öngörüsünde bulundu.