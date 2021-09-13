Societe Generale: Erken faiz indirim riski artıyor

Fransız yatırım bankası Societe Generale bugün yayınladığı raporda TCMB'nin siyasi baskının etkisi ile erken bir faiz indirimine gitmesi riskinin arttığını savundu.



Politika faizinin, yüksek enflasyon baskısı karşısında yıl sonuna kadar yıl sonuna kadar yüzde 19 seviyesinde tutulmasının hala muhtemel olduğunu belirten Societe Generale, "Ancak bir politika hatası, erken faiz indirimi, yapılması riski artıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Societe Generale, erken bir faiz indiriminin gelmesi halinde dolar/TL'nin yılsonunda 8,85'e gelebileceğini de aktardı.