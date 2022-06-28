Societe Generale: TCMB faiz artışına mümkün olduğunca direnecek

Societe Generale bugün yayınladığı raporda, TCMB'nin politika faizini artırmaya mümkün olduğu kadar direneceğini öngördüklerini bildirdi.

TCMB'nin gösterge faiz oranının gelecek 12 ayda yüzde 14 seviyesinde tutacağını öngören Societe Generale, Mayıs ayında yüzde 73,5 olan yıllık enflasyon oranının, önümüzdeki birkaç ayda yüzde 80'in üzerine çıkacağını tahmin ettiklerini de vurguladı.

Societe Generale raporunda, Türk lirasının zayıflamaya devam etmesini beklediklerini ifade ederken, enflasyondan ve yüksek enerji fiyatlarındaki kaynaklı olarak lirada daha hızlı bir satış yaşanması olasılığı bulunduğunu da belirtti.