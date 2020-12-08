Societe Generale TL'de gelecek yıl toparlanma bekliyor

Gelişen piyasaların gelecek yıl yüksek performans göstereceği piyasanın genel beklentileri arasında yer alırken, Societe Generale ise tüm gelişen piyasaların gelecek yıl iyi performans göstereceği kanaatinde değil.



SocGen analistleri, gelecek yıl ekonomik temelleri zayıf durumda bulunan ve para birimleri en zayıf hale gelmiş gelişen piyasaların iyi performans göstereceğini tahmin ettiler. "Bu ülkelerin performansı diğerlerinden iyi olabilir" yorumu yaptılar.



Raporda, gelecek yıl için USD/BRL ve USD/MXN gibi para birimlerinde AL önerisi yapılırken, Türk Lirası'nda toparlanma öngörüsü ile Dolar/TL ve Euro/TL'de SAT tavsiyesinde bulunuldu. Kuruluş, ayrıca, ruble ve Güney Afrika Randı'nın da dolara karşı iyi performans göstermesinin beklediğini kaydetti.