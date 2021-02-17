Societe Generale, üçüncü çeyrekte faiz indirimi bekliyor
Societe Generale, TCMB'nin üçüncü çeyrekte 100 baz puan ve dördüncü çeyrekte ek olarak 100 baz puan daha indirime gitmesini beklediğini duyurdu.
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Fransız bankacılık grubu Societe Generale, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın yılın ilk yarısında politika faizinde değişikliğe gitmesini beklemediğini açıkladı.
Banka üçüncü çeyrekte 100 baz puan ve dördüncü çeyrekte ek olarak 100 baz puan daha indirime gidilmesinin beklendiğini duyurdu.
Societe Generale "Türkiye: Kazanan herşeyi alır" başlıklı güncel raporunda dolar/TL'nin yıl sonunda 6.2'ye gerileyeceği tahmininde bulundu.