Societe Generale'den altında sert düşüş tahmini

Societe Generale, faiz oranlarının yüksek kalmaya devam edeceğini öngörerek altın fiyatının gerileyeceğini tahmin etti. Banka, altın fiyatının 2023 üçüncü çeyreğe kadar 1.550 dolar/ons seviyesine gerilemesini beklediklerini bildirdi.

Societe Genenale yayınladığı raporda, "Bizim ABD faiz stratejistlerimiz Fed'in faiz artırımlarını bu yılın sonunda bitireceğini, ancak reel faiz oranlarının en azından 2023 üçüncü çeyreğe kadar pozitif bölgede kalmaya devam edeceğini öngörüyorlar. ABD'de reel faizlerin pozitif olması ve Avrupa'da faiz artırımlarının devam etmesi yatırımcıları altından uzaklaştıracak. Altın ETF'lerinden 200 ton altın çıkışı bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.

2023 üçüncü çeyrekten sonra ise ABD'de 2024 yılı başlarında resesyon, AB ve Çin'de cansız büyüme beklediklerini belirten Societe Generale, altına ilginin yeniden artmaya başlayacağını öngörerek 2023 yıl sonunda altının 1.650 dolar/ons ve 2024 sonunda 1.900 dolar/ons olacağını tahmin ettiler.