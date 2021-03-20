Şok etkisi yaratan görev değişimine piyasalar nasıl tepki verecek?

Hüseyin KOYUNCUOĞLU

Merkez Bankasındaki görev değişimi sonrası gözler piyasaların vereceği tepkilere çevrildi. Süpriz atama kararının Türk Lirası başta olmak üzere Türkiye varlıklarında nasıl bir etki göstereceği merak ediliyor.

ABD tahvil faizlerindeki yükselişin gelişmekte olan piyasalara baskısına rağmen Merkez Bankası'nın politika faizinde 200 baz puanlık artışa gitmesinin destek verdiği TL, pozitif ayrışarak dikkat çekiyordu. Cuma günü akşam saatlerinde 7,18'e kadar çekilen dolar/TL haftayı 7,2131'den kapatmıştı. Euro'TL de 8,60'ın hemen altında kapanış yaptı.

Sürpriz atamanın pazartesi günü piyasalarda oynaklık yaşatacağı görüşü hakim. Uzmanlar, görev değişimini ve piyasaların nasıl bir tepki vereceğini DÜNYA'ya değerlendirdi.

Dünya Gazetesi Yazarı Tuğrul Belli:

Bir an önce piyasayı yatıştırıcı mesajlar verilmeli

Merkez Bankası’ndaki beklenmedik görev değişimi konusunda yabancı yatırımcı ve kurumların şu an şaşkınlık yaşadığını kaydeden Dünya Gazetesi Yazarı Tuğrul Belli, dolar/TL'nin ilk tepki olarak 7,80'i görebileceğini aktardı. Yeni başkanın zaman kaybetmeden piyasaları yatıştırıcı mesajlar vermesi gerektiğine vurgu yapan Tuğrul Belli, şu değerlendirmede bulundu: “Faiz artırımının bir parça piyasa baskısı nedeniyle olduğunu fakat sonuçta Naci Ağbal'ın çok fazla yapabileceği bir şey olmadığına geçen yazımda değinmiştim. Rezervlerin yeterli olmadığı noktada faiz artırımından başka bir seçenek söz konusu değildi. Enflasyon artışı beklentileri çok yüksek değilken ‘acaba faizde çok büyük bir artışa gerek olmayabilir miydi’ sorusu geliyor akıllara, ancak küresel piyasaların geldiği noktada bu soru da önemini yitiriyordu.

“7,80’leri görebiliriz”

Görev değişikliğinin piyasalar üzerindeki etkilerine gelecek olursak, yabancı analistler ve yorumcular son derece negatif şu anda. Türkiye ile biraz daha ilgili olan analistler, faiz artırımını olumlu değerlendirirken, TL güçlenmişken bu olanlar şok etkisi yarattı. Dolar/TL’nin ilk başta 7.80’i görebileceğini düşünüyorum. Sonuç olarak yüzde 19'luk faiz gerçeği varken ne kadar satış gelir, nerede bir dengelenme olur izleyip göreceğiz. Yukarı yönlü hareketin devamı tarihi zirve olan 8.5'ler civarında gerçekleşebilir. Piyasaları yatıştırıcı ve güven verici mesajlar verdiği takdirde TL üzerindeki olası baskı azalacaktır. Yeni gelen Merkez Bankası Başkanının demeçleri takip edilecek. Bir an önce piyasaları yatıştırıcı mesajlar vermesi gerekiyor.”

Marbaş Genel Müdür Yardımcısı Soner Kuru:

Hafta açılışında yukarı hareket yaşanır

Marbaş Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı Soner Kuru, haftanın ilk işlem günüde kurda yükseliş yaşanacağını belirterek, şu değerlendirmeyi yaptı: "Naci Ağbal'ın göreve henüz çok yeni gelmiş olması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uzun yıllardır çeşitli kademelerde görev verdiği bir isim olması sebebiyle, bu beklenmedik görevden alma piyasada şok etkisi yarattı. Henüz kararın alınma gerekçesiyle ilgili bir açıklama yok. Ancak bunun yeni yönetimin sıkı para politikaları noktasındaki şahin duruşu nedeni ile olabileceğini düşünüyoruz. Kararla ilgili bir açıklama gelirse oluşan belirsizlik bir parça dağılabilir. Tüm bu çerçevede hafta açılışında kurda yukarı yönlü ve dalgalı bir hareket beklemekteyiz. Önümüzdeki hafta verilecek olası mesajlardan sonra daha net bir resim ortaya çıkabilir. Ama şimdilik yeni yönetimin eski yönetim kadar ‘sıkı duruş’ sergilemeyeceğini düşünüyoruz. Bunun kurda orta uzun vadede yukarı yönlü etki yaratması muhtemel.”

Dolar, 25 Şubat'tan bu yana en düşük seviyeyi görmüştü

Dolar/TL yaklaşık bir haftadır 7,5 etrafında dalgalı bir seyir izledikten sonra bu hafta HDP'ye kapatma davası açılması sonrası 7,64'e kadar yükselmişti. Bu yükseliş ABD Merkez Bankası'nın (Fed) açıklamaları ve TCMB kararıyla kıs sürdü. TCMB kararı öncesi 7,56 civarında işlem gören kur, 25 Şubat'tan beri ilk kez görülen 7,1897'e kadar geriledi.