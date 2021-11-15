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Şok hisselerinde Getir sonrası düşüş

Şok Marketler hisseleri, Getir ile niyet mektubu imzalandığının açıklamasının ardından sert düşüş yaşadı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Şok Marketler'de azınlık hisselerinin hızlı teslimat şirketi Getir'e satışı için bağlayıcı olmayan niyet mektubu imzalanması sonrası Şok hisseleri yüzde 5 üzeri satıcılı seyretti.

Bu sabah ilk işlemlerde yatay seyirle açılan Şok hisseleri daha sonra satışlarla karşılaştı. Hisseler saat 10.20'de yüzde 5.5 düşüşle 13.05 liradan işlem görüyor. BIST-100 endeksi ise yüzde 2.4 primliydi.

Şok Marketler tarafından cuma akşamı KAP'a yapılan açıklamada, şirkette doğrudan veya dolaylı pay sahibi olan Yıldız Holding ve iştiraklerinin, şirketin azınlık hisselerini hızlı teslimat şirketi Getir'e satışı için bağlayıcı olmayan niyet mektubu imzalandığı belirtildi.

Şok Marketler geçen hafta, büyük bölümü haftanın son üç gününde olmak üzere yüzde 18.8 prim yaparak 13.82 liradan kapanmıştı.

Getir ayrıca e-ticaret platformu n11.com'da hisse alımı için düzenleyici kurumdan onay bekliyor.

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