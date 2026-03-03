Son 4 yılın en sert dalgalanması! Avrupa'da gaz fiyatları yüzde 30'un üzerinde arttı

KatarEnergy'ye ait bir tesisin İran'a ait insansız hava aracı saldırısıyla hedef alınmasının ardından kapatılması, Avrupa doğal gaz piyasalarında sert fiyat hareketlerine yol açtı.

Gelişmenin ardından fiyatlar ikinci günde de yükselişini sürdürdü.

TTF'de yüzde 30'u aşan artış

Avrupa'nın en likit doğal gaz ticaret noktası olan Hollanda merkezli TTF'de, Nisan vadeli kontratlarda megavatsaat başına gaz fiyatı yüzde 30'un üzerinde artış gösterdi. Vadeli işlem fiyatlarının ise Cuma günkü kapanıştan bu yana yüzde 60'tan fazla yükseldiği bildirildi. Bu hareket, 2022'de yaşanan enerji krizinden bu yana görülen en sert dalgalanma olarak kayda geçti.

Avrupa'nın kış sezonunun sonuna düşük stok seviyeleriyle girmesi, yaklaşan depolama döneminde küresel LNG akışları için rekabeti artırabileceği yönünde değerlendirmelere neden oldu.

Katar Arzı ve Hürmüz Boğazı riski

Saldırıya uğrayan Katar'daki tesisin küresel doğal gaz arzının yaklaşık beşte birini karşıladığı belirtiliyor. Ayrıca Ortadoğu'daki çatışmaların tırmanmasıyla birlikte, Katar'ın gaz sevkiyatında kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerin hafta sonundan bu yana fiilen aksadığı ifade edildi.

Fiyat tahminleri yukarı revize edildi

Goldman Sachs Group analistleri, Nisan 2026 için Avrupa doğal gaz fiyat tahminini megavatsaat başına 36 Euro'dan 55 Euro'ya yükseltti. Katar LNG'sinin büyük bölümünün Asya pazarına yönelmesi nedeniyle, Asya'daki spot fiyatların Avrupa'ya kıyasla daha güçlü seyredebileceği öngörülüyor.

İsviçre merkezli MET Grubu'nun CEO'su Huibert Vigeveno, Avrupa için tedarik güvenliğinin yeniden gündeme gelebileceğine işaret etti.

S&P Global Energy'den Ross Wyeno ise "Piyasa katılımcıları üretim kaybının kendi arz portföyleri üzerindeki etkisini değerlendirirken, önümüzdeki günlerde önemli fiyat dalgalanmaları bekliyoruz. Kısa vadeli spot alımlarda en agresif alıcıların muhtemelen Asya-Pasifik pazarlarında olacağı tahmin ediliyor" değerlendirmesinde bulundu.