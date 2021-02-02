Son 6 ayın en düşük seviyelerindeki dolar/TL 7,10'un altına indi

Merkez Bankası'nın sıkı para politikasına uzun bir süre devam edeceği mesajları ve yıl sonu enflasyon beklentisinde yukarı bir revizyon gelmemesinin desteklediği Türk Lirası, hafta başından bu yana dolar ve euro karşısında yüzde 2'nin üzerinde değerlendi. Dün 7,15'e kadar geriledikten sonra 7,18'in hemen üzerinde kapanan dolar/TL'de düşüş bugün de sürüyor.



Bugün 7,10'nun altına kadar çekilen dolar/TL, 6 Ağustos 2020'den bu yana en düşük seviyelerden işlem gördü. Euro/TL'de de, 8'57'li seviyeler görüldü.

Dolar/TL'de düşüş yüzde 17'yi geçti

Geçen yılın kasım ayının hemen başında 8,58'e kadar tırmanarak tüm zamanların en yüksek seviyesini göre dolar/TL'de 3 ayda yaşanan düşüş yüzde 17'yi geçmiş durumda.

Döviz kurlarının gözü enflasyon rakamlarında

Bugünkü dış ticaret verilerinin ardından piyasaların gözü yarın açıklanacak olan Ocak ayı enflasyon rakamlarında olacak. Tüketici Fiyatları Endeksi'nin (TÜFE) Ocak'ta aylık %1.4 artış göstermesi, yıllık enflasyonun Aralık ayındaki %14.6'dan Ocak'ta %14.68'e sınırlı yükselmesi bekleniyor.

GÜNÜN AJANDASI



Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 2021 yılı Ocak ayı ihracat rakamlarını basın toplantısıyla açıklayacak (11.00).

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 19 Mayıs 2021 itfalı değişken faizli tahvil ile 9 Haziran 2021 itfalı kuponsuz tahvil için değişim ihalesi gerçekleştirilecek. İki tahvilden geri alım yapacak olan Hazine, yerine 13 Kasım 2030 itfalı sabit kuponlu tahvil satarak vadeyi uzatacak.TCMB, finans dışı firmaların net pozisyonu verilerini açıklayacak. (14.30)

Euro Bölgesinde 2020 yılı 4.çeyrekte GSYH'nin dönemsel yüzde 1,9, yıllık yüzde 6,3 düşüş bekleniyor. 3.Çeyrekte ekonomi dönemsel yüzde 12,5 büyürken, yıllık yüzde 4,3 daralmıştı (13.00).

ABD'de New York Fed iş koşulları endeksi (17.45), IBD/TIPP ekonomik iyimserlik endeksi (18.00) verileri takip edilecek.



Almanya'nın 2 yıllık, İngiltere'nin 5 ve 50 yıllık tahvil ihaleleri gerçekleştirilecek.