Son dakika: BİM'den 'hisse' kararı

BİM azami 5 milyon adet nominal hisse için geri alım programı başlattı.

BİM'den dün akşam KAP'a yapılan açıklamada, geri alım için ayrılacak fonun şirket iç kaynaklarından karşılanmak üzere en fazla 750 milyon lira olarak belirlendiği belirtildi.

Açıklamaya göre, geri alım programı kararı, pay fiyatının şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması nedeniyle alındı.