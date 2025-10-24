24 Ekim 2025 BORSA HABERLERİ: Borsa neden yükseliyor? Borsada yükseliş sürecek mi?

Son Dakika: Borsa güne yükselişle başladı, bankacılıkta yükseliş yüzde 2'yi aştı
Borsa İstanbul yeni güne yükselişle başladı. Endeks güne yüzde 0,86 yükselişle başlamasının ardından yükselişini sürdürürken bankacılık endeksi yeni güne yüzde 1,75 yükselişle başladı. Bankacılık endeksinde erken saatlerdeki yükseliş yüzde 2'yi aştı.
BIST 100 endeksi yeni güne 91,57 puan ve yüzde 0,86 yükselişle 10.699,82 puandan başladı. Endeks erken saatlerde 10.715,59 puana kadar yükseldi.
Dün de alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,54 değer kazanarak 10.608,26 puandan tamamlamıştı.
Bankacılık endeksinde yükseliş yüzde 2'yi aştı
Bankacılık endeksi (XBANK) ise yeni güne yüzde 1,75 yükselişle 14.337,57 puandan başladı.
Açılışın ardından yükselişini sürdüren bankacılık endeksinde erken saatlerdeki yükseliş yüzde 2'yi aştı.
Dün günü 14.090,64 puandan kapatan endeks, 14.398,16 puana kadar yükseldi.
Saat 10.10 itibarıyla BIST 100 endeksi yüzde 0,90 yükselişle 10.703,76 puandan işlem görürüken, aynı dakikalarda bankacılık endeksi yüzde 1,75 yükselişle 14.336,77 puandan işlem görüyor.