Son Dakika: Borsa İstanbul'da CHP kurultay davası yükselişi!
Son Dakika haberi... Borsa İstanbul'da CHP kurultayına ilişkin talebin reddedilmesinin ardından yükselişler hızlandı. BIST 100 endeksinde yükseliş 4'ü aşarken bankacılıktaki yükseliş yüzde 7'yi aştı. BIST 100 endeksi yeniden 11 bin puanın üzerine çıktı. CDS ve döviz kurlarında ise düşüş görüldü.
Borsa İstanbul'un yeni güne yükselişle başlamasının ardından CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptaline ilişkin davanın reddedilmesinin ardından yükseliş hızlandı.
BIST 100 endeksi yeni güne 91,57 puan ve yüzde 0,86 yükselişle 10.699,82 puandan başladı. Endeks kurultay iptaline ilişkin davanın reddinin ardından yükselişini yüzde 4'ün üzerine taşıdı.
BIST 100 endeksi yeniden 11 bin puanın üzerine çıktı.
Bankacılık endeksinde yükseliş yüzde 7'yi aştı
Bankacılık endeksi (XBANK) yeni güne yüzde 1,75 yükselişle 14.337,57 puandan başladı.
Açılışın ardından yükselişini sürdüren bankacılık endeksi, kararın ardından yükselişini yüzde 7'nin üzerine taşıdı.
Saat 11.20 itibarıyla BIST 100 endeksi yüzde 3,95 yükselişle 11.027,38 puandan işlem görürüken, aynı dakikalarda bankacılık endeksi yüzde 7,09 yükselişle 15.089,23 puandan işlem görüyor.
CDS ve dolar/TL geriledi
Mahkemenin davanın "konusuz kalması" nedeniyle karar verilmesine yer olmadığına hükmetmesinin ardından Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) 13 baz puan düşüşle 254 seviyesine geriledi.
Aynı zamanda, bu sabah 42 seviyesinin üzerine çıkan dolar/TL ise yeniden 42'nin altına çekildi.
Dolar/TL 41,98 seviyesinden işlem görürken Euro/TL 48,76'dan işlem görüyor.